In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, iniziativa internazionale che si terrà dall’8 al 14 marzo 2026 e promossa da IAPB Italia ETS – Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, il territorio bolognese e altre province della regione aderiscono con attività rivolte alla cittadinanza. La campagna è dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce di una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo e prevede momenti di sensibilizzazione e controllo aperti al pubblico.

Il glaucoma è una patologia oculare spesso asintomatica nelle fasi iniziali, ma progressivamente invalidante. Proprio per questo la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per preservare la funzione visiva e intervenire tempestivamente nei casi a rischio.

«Nel corso della Settimana mondiale del glaucoma, le sezioni locali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti promuoveranno numerose iniziative di informazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale: incontri pubblici, screening, momenti divulgativi e attività di sensibilizzazione

per richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli oculistici periodici», dichiara Marco Trombini, Presidente UICI Emilia-Romagna. «La prevenzione è fondamentale per contrastare una patologia che può compromettere seriamente la qualità della vita. Invitiamo tutti i cittadini a

partecipare agli appuntamenti in programma e a informarsi consultando il sito dedicato alla campagna: https://iapb.it/settimanaglaucoma».

Screening gratuito presso l’Istituto Cavazza

«Il glaucoma è una patologia che in Italia interessa circa il 2,5% della popolazione, una percentuale tutt’altro che trascurabile se consideriamo che spesso la malattia non dà sintomi nelle fasi iniziali», dichiara Gianluca Laffi, oculista e consigliere AMOA – Associazione Medici Oculisti per l’Africa. «Proprio per questo è fondamentale promuovere controlli periodici, soprattutto dopo i 40 anni o in presenza di fattori di rischio. La diagnosi precoce è l’unico strumento efficace per rallentare la progressione del danno e preservare la vista: iniziative di screening e informazione rappresentano quindi un presidio essenziale per la salute pubblica».

Proprio per questo motivo giovedì 12 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, in via Castiglione 71, a Bologna, sarà possibile partecipare a uno screening gratuito a cura dell’oculista Gianluca Laffi e dell’ortottista Federico Bartolomei.

Durante la mattinata verranno effettuati:

• test oculistico di screening

• compilazione di un questionario sui principali fattori di rischio

Alle persone che risulteranno potenzialmente a rischio verrà consigliata una visita oculistica completa, che potrà essere svolta gratuitamente grazie alla collaborazione con AMOA – Associazione Medici Oculisti per l’Africa, partner dell’iniziativa.

L’obiettivo è intercettare precocemente eventuali situazioni sospette e favorire l’accesso a un approfondimento diagnostico qualificato.

«Iniziative come questa – dichiara Federico Bartolomei, ortottista dell’Istituto Cavazza – servono anche ad aumentare la consapevolezza nella popolazione dell’importanza di svolgere controlli oculistici periodici. Durante la conferenza stampa presenteremo i risultati di un sondaggio sulla conoscenza del glaucoma e delle sue conseguenze».

«Siamo lieti di ospitare questa mattinata di screening dedicata alla prevenzione del glaucoma, che rappresenta un’importante occasione di tutela della salute visiva per la cittadinanza», dichiara Elio De Leo, Presidente dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza. «In quella stessa mattina sarà inoltre possibile visitare il Museo Tolomeo e il Museo Anteros, due realtà che raccontano il patrimonio culturale, scientifico e artistico legato al mondo della disabilità visiva. Un’opportunità per unire prevenzione, conoscenza e sensibilizzazione in un’unica esperienza aperta a tutti».