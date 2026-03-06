<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prosegue fino a lunedì 9 marzo 2026 il divieto di circolazione, nell’area urbana di Reggio Emilia, dei veicoli diesel euro 5 e di quelli dotati del sistema Move-in, come stabilito dal Bollettino regionale Arpae emesso oggi.

Gli sforamenti delle concentrazioni delle pm10 registrati e le previsioni meteorologiche, infatti, confermano in tutta la Regione le ulteriori limitazioni al traffico, come previsto dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna di concerto con i Comuni capoluogo e in accordo con le Regioni della Pianura Padana, per contenere gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria.

Visto lo stato di allerta smog è vietata la sosta dei mezzi con il motore acceso, l’utilizzo di biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) per riscaldamento domestico (sempre nel caso non siano l’unica fonte di riscaldamento domestico), nei focolari-caminetti aperti o che possono funzionare aperti e nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva fino alla classe 3 stelle comprese.

Si ricorda che è vietata inoltre qualsiasi forma di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio). Vietato anche lo spargimento di liquami zootecnici. Le misure emergenziali saranno revocate solo in caso di bollettino verde nel giorno del prossimo controllo in programma lunedì 9 marzo.

Il testo dell’ordinanza, l’elenco completo delle direttive Euro di riferimento e delle esenzioni sono pubblicati all’indirizzo www.comune.re.it/provvedimentiaria