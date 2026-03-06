<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Formigine lancia la rassegna “La truffa si camuffa!”, un ciclo di incontri informativi di sensibilizzazione condotti in collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale. L’iniziativa itinerante è volta a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per difendersi dai rischi legati a furti e truffe. Nel corso degli appuntamenti verranno illustrate le buone pratiche per prevenire episodi criminosi e imparare a riconoscere le situazioni di pericolo. Il ciclo di appuntamenti, tutti a ingresso libero e con inizio alle ore 17, prenderà il via lunedì 9 marzo a Corlo, presso la Sala del Centro Giovanile in via Battezzate 68, per poi proseguire nelle settimane successive toccando l’intero territorio comunale.

Afferma l’Assessore alla Sicurezza integrata Andrea Corradini: “La sicurezza della nostra comunità passa innanzitutto attraverso l’informazione e la prevenzione. Con questi incontri vogliamo essere fisicamente vicini ai cittadini, portando esperti delle forze di polizia direttamente nel capoluogo e nelle frazioni per spiegare come evitare di cadere nei raggiri, sempre più sofisticati, che spesso colpiscono le fasce più fragili della popolazione. La collaborazione tra istituzioni, forze di polizia e residenti è fondamentale per creare una rete di protezione efficace e diffusa su tutto il territorio di Formigine. A questo proposito, sottolineo anche il fondamentale contributo dei 41 gruppi di Controllo del Vicinato attivi sul territorio, composti da cittadini che liberamente decidono di osservare in maniera più attenta ciò che li circonda ed eventualmente segnalare situazioni sospette”.

Il calendario degli incontri proseguirà lunedì 23 marzo alla Sala civica di Casinalbo in via Landucci 1 , seguita dall’appuntamento di lunedì 20 aprile a Colombaro presso l’Oratorio San Filippo Neri in via Sant’Antonio 52. Nel mese di maggio sono previste le ultime tre tappe: lunedì 4 maggio a Formigine presso la Sala Loggia in Piazza della Repubblica 5, lunedì 11 maggio a Magreta nell’Auditorium della Scuola Primaria “Palmieri” in via Darwin 4 e, infine, lunedì 18 maggio a Ubersetto presso la Sala Parrocchiale di via Monte Ave 2. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini che desiderano conoscere meglio i rischi e imparare a difendersi.