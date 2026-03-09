<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Festa in piazza Nuovo mondo sabato scorso a Scandiano per il secondo compleanno di “Ri-creo”, il centro socio-occupazionale realizzato dall’Unione Tresinaro Secchia dove associazioni e cooperative del territorio collaborano per valorizzare le diverse abilità e costruire opportunità per i più fragili. Oltre 30 le persone che frequentano quello che non è un semplice ‘mercatino’ del riciclo, ma una laboratorio per ragazzi dove oggetti e materiali dismessi vengono recuperati e rimessi in circolo.

“Un bel progetto che ridà vita alle cose e crea valore per tutta la comunità”, come ha sottolineato il presidente dell’Unione Tresinaro Secchia Fabrizio Corti, intervenuto sabato mattina al ‘compleanno’ di “Ri-creo” insieme al vicesindaco di Scandiano Giuseppe Pagani e alla comunità dei servizi, degli amici e dei clienti che sostengono ogni giorno il centro.

“Ri-creo” è nato nel marzo 2024 da una bella coprogettazione che ha visto impegnati il Servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, NuovaMente e consorzio Oscar Romero di Reggio Emilia, lo Stradello di Scandiano e l’associazione di volontariato “Coraggio insieme si può” di Castellarano, in collaborazione con il Distretto di Scandiano dell’Azienda Usl.

Nei 120 metri quadrati che prima ospitavano una gelateria – sistemati grazie anche a fondi della Regione Emilia-Romagna per la transizione scuola-lavoro – si possono trovare i classici generi dei mercatini del riciclo, dove la beneficenza consente non solo di ridurre sprechi e rifiuti, ma anche di sostenere il centro socio-occupazionale per ragazzi diversamente abili che gestiscono il mercatino e, affiancati da una educatrice e da un terapista occupazionale, sistemano e rimettono a nuovo gli oggetti.

Il centro “Ri-creo” di Scandiano è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 (fino alle 12 il mercoledì) e dalle 15.30 alle 18 (tranne il giovedì, quando è possibile solo consegnare materiali, e il sabato).