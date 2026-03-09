Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20.45, presso il Circolo Nuraghe a Villa Cuoghi (via A. Gramsci 32) a Fiorano Modenese, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Gli animali selvatici del territorio comunale di Fiorano”.
Un appuntamento pensato per approfondire presenze, caratteristiche e curiosità delle specie che abitano le nostre colline e gli ambienti naturali circostanti e per cercare di capire perché certe specie autoctone stanno sparendo e altre stanno tornando dopo parecchio tempo assieme a nuove specie non locali.
Relatore della serata sarà Claudio Fregni, naturalista e accompagnatore di escursionismo della sezione CAI di Sassuolo, che guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta della fauna locale, offrendo informazioni utili per comprenderne il comportamento e favorire una convivenza consapevole e rispettosa tra uomo e natura.
L’iniziativa promossa da CAI Sassuolo, in collaborazione con il Circolo Nuraghe Pinuccio Sciola e con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione ambientale promosso sul territorio e rappresenta un’occasione per cittadini e appassionati di natura di conoscere meglio il patrimonio faunistico locale.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.