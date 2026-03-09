<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 49enne italiano e un 21enne straniero, entrambi accusati in concorso dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina.

L’attività che ha portato agli arresti si è svolta nel corso di un’attività info-investigativa scaturita a seguito del costante monitoraggio e controllo del territorio di persone sospette, dedite ai furti, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizionamento. Nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione, frequentata abitualmente da cittadini di origine magrebina e segnalata per il continuo via vai di persone, i Carabinieri hanno trovato due pistole a salve complete di caricatori e aventi congegni di scatto perfettamente funzionanti. Entrambe le pistole erano state modificate mediante la sostituzione della canna originale con una capace di contenere l’esplosione di un proiettile per arma da fuoco, oltre ad un proiettile e un bossolo, tutto calibro 9 e compatibili con le pistole rinvenute.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato anche un machete con la lama in acciaio sporca di sostanza stupefacente, due bilancini di precisione elettronici e vario materiale utilizzato per il confezionamento. Le operazioni di ricerca venivano estese in tutto l’appartamento, rinvenendo altresì sopra un mobile della cucina, un borsello contenente numerosi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 970grammi.

Le armi e la droga sono stati tutti sequestrati, i due, invece, dopo le procedure di identificazioni e le formalità di rito, sono stati arrestati. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, entrambi sono stati tradotti presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.