Concluso il periodo di iscrizione per la scuola comunale dell’infanzia Arcobaleno, l’attenzione dei servizi educativi di Guastalla si sposta ora sui piccolissimi. Restano infatti aperte fino al 5 maggio 2026 le iscrizioni per il Nido d’infanzia “Iride” per l’anno scolastico 2026/2027.

L’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR) e il Comune di Guastalla confermano l’impegno nel sostenere le famiglie del territorio, offrendo un’importante occasione di confronto diretto prima della scadenza dei termini.

OPEN DAY AL NIDO IRIDE: APPUNTAMENTO L’11 MARZO

Per permettere ai genitori di scoprire l’offerta pedagogica, conoscere il personale educativo e visitare gli spazi dedicati alla crescita dei bambini, è stato organizzato un Open Day speciale: mercoledì 11 marzo 2026, dalle 17.00 alle 19.30 (l’evento sarà organizzato su due turni) presso il Nido d’infanzia Iride, a Pieve di Guastalla.

La visita rappresenta un momento fondamentale per approfondire la quotidianità del servizio e le modalità di inserimento.

Per partecipare all’Open Day è necessario iscriversi, contattando lo Sportello Educativo: tel. 0522.1170131; sportelloeducativoguastalla@asbr.it. Lo Sportello di Guastalla è disponibile per supporto tecnico su appuntamento il mercoledì e il venerdì dalle 08.30 alle 13.00.

ISCRIZIONI AL NIDO: REQUISITI E SCADENZE

Le domande di iscrizione per il Nido Iride possono essere presentate per i bambini nati negli anni 2024, 2025 e 2026 (inclusi i nati entro il 30 aprile 2026). Il termine ultimo per l’invio della documentazione è fissato per il 5 maggio 2026.

Per ulteriori dettagli e modulistica, è possibile consultare il sito ufficiale: www.asbr.it