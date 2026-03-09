<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

I lavori di ristrutturazione della storica sede municipale di San Felice sul Panaro sono stati affidati alla ditta Bottoli Costruzioni srl di Mantova. L’aggiudicazione è avvenuta in seguito alla procedura di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bottoli Costruzioni si è aggiudicata la gara offrendo diverse migliori, oltre a un ribasso pari all’8 per cento. Seguiranno nei prossimi giorni la stipula contrattuale e la conseguente consegna dei lavori che, una volta iniziati, dureranno circa due anni.

L’opera costerà 5,5 milioni di euro di cui 4 finanziati con risorse del commissario delegato alla Ricostruzione e 1,5 finanziati dal Comune stesso. I lavori si erano interrotti nel 2022 in seguito al fallimento della ditta incaricata dell’intervento e si era reso necessario un complesso iter per sbrogliare la situazione e arrivare a bandire la nuova gara. Sotto il profilo architettonico verrà operata una riorganizzazione degli spazi interni del municipio per ottimizzarne la fruibilità sia per i cittadini che per il personale dipendente e amministrativo: saranno adeguate le quote interne delle pavimentazioni per abbattere le barriere architettoniche esistenti e ricostruita la scala posta nella zona nord (vicolo Scuole), rimodulandone le rampe di accesso in coerenza con il progetto architettonico. Verrà operato un importante intervento di ricostruzione in chiave moderna della scala originaria di epoca ottocentesca posta al centro del fabbricato, mantenendo le colonne portanti primigenie e costruendo le nuove rampe con moderne strutture in metallo e vetro con gradini rivestiti in pietra della Lessinia (pietra di Prun) bianca.

Dal punto di vista impiantistico sarà operato un vero e proprio salto di qualità per costruire nuovi impianti elettrici e termo idraulici in linea con le attuali tecnologie, ispirati a un contenimento dei consumi, a un uso maggiormente efficiente ed efficace dell’energia e a impiegare tecnologie sempre più sicure.