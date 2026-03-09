<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel corso della mattinata di ieri si è conclusa con un lieto fine una vicenda che aveva destato forte preoccupazione in un quartiere della zona ovest di Modena.

Poco prima delle ore 10:00, è giunta una segnalazione d’emergenza alla Centrale Operativa: una donna, residente nei pressi di via Bering, riferiva con estrema apprensione l’allontanamento volontario del figlio 32enne, originario della Puglia e affetto da autismo, il quale si era incamminato a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Data la particolare vulnerabilità del ragazzo, i Carabinieri della Stazione di Modena viale Tassoni hanno attivato immediatamente le ricerche, setacciando le vie limitrofe all’abitazione. La rapidità dell’intervento è stata determinante: nonostante la zona urbana complessa, i militari sono riusciti a rintracciare il giovane in appena 30 minuti dalla chiamata d’allarme, individuandolo in via D’Avia Nord, a una discreta distanza dal punto di partenza, mentre camminava incolume.

Dopo essersi accertati delle sue buone condizioni di salute, i Carabinieri hanno provveduto a tranquillizzarlo e lo hanno riaccompagnato presso l’abitazione familiare, riaffidandolo alla madre che ringraziava gli operanti.