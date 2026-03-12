<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Maggiore sicurezza di transito e maggiore fluidità del traffico: sono le ragioni per cui il Comitato dei residenti, da tempo, aveva chiesto di istituire un senso unico di circolazione in via Matteotti, a Vignola. I lavori per predisporre la novità, tracciare la segnaletica orizzontale e installare quella verticale e riordinare i parcheggi sono programmati per la giornata di lunedì 16 marzo, condizioni del tempo permettendo. Dalle ore 8.30 alle ore 17.30 sarà vietata la circolazione: non appena concluso il cantiere, su via Matteotti si transiterà solo in un senso di marcia, quello che va da via Libertà a via Mario Pellegrini. Rimarrà, comunque, a doppio senso di marcia via Podgora, per cui transitando su via Matteotti si potrà sempre girare a sinistra su via Podgora, così come transitando su via Andrea Costa, con provenienza da via San Francesco, si potrà girare su via Podgora.

“La misura era già prevista dal Piano Urbano del Traffico con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione in una strada ormai troppo stretta per sostenere il doppio senso di marcia – conferma l’assessore alla Viabilità Niccolò Pesci – È stata condivisa con i residenti che, da tempo, chiedono di mettere ordine nella circolazione e nella sosta, con i parcheggi che diventano a lisca di pesce. Via San Francesco è già da tempo a senso unico di marcia, ora con il passaggio al senso unico anche in via Matteotti si crea una sorta di percorso ad anello, con al centro via Podgora che rimane percorribile in entrambi i sensi di marcia”.