Si è tenuta nella tarda mattinata di oggi, nella Sala del Consiglio Comunale “Umberto Farri”, la cerimonia di consegna del ricavato legato alla partecipazione delle scuole all’edizione 2026 della Chocolate Run, la tradizionale manifestazione sportiva che si è svolta lo scorso 6 gennaio e che quest’anno ha raggiunto la 14ª edizione.

A consegnare il riconoscimento agli istituti scolastici che si sono distinti per partecipazione sono stati i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, alla presenza del dirigente dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, Giacomo Lirici, e del presidente della Virtus Casalgrande, Giordano Meglioli.

«È sempre un piacere e un onore ospitare gli istituti scolastici che maggiormente si sono distinti, in termini di partecipazione, a una manifestazione sportiva importante, apprezzatissima e ormai consolidata come la Chocolate Run – ha sottolineato il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, accogliendo i rappresentanti delle scuole premiate –. Quella dell’Epifania è stata, come era facile prevedere, un’altra grande giornata di sport, perfettamente organizzata dalla Virtus Casalgrande, che ringrazio in ogni suo componente e nel presidente Giordano Meglioli, oggi qui presente. La partecipazione delle scuole a un evento sportivo come questo rappresenta il vero valore aggiunto della manifestazione».

Sulla stessa linea anche il Vicesindaco Valeria Amarossi, che ha voluto sottolineare l’entusiasmo che caratterizza ogni edizione della corsa.

«Mi associo ai ringraziamenti rivolti agli istituti scolastici che hanno partecipato e alla Virtus Casalgrande, che anche quest’anno è stata davvero impeccabile dal punto di vista organizzativo. Ho avuto la fortuna di prendere parte all’ultima edizione insieme all’Assessore Spano e devo dire che, nonostante la neve, l’entusiasmo dei partecipanti è stato contagioso. È stato molto bello vedere così tanti bambini, con i loro genitori e gli insegnanti, partecipare a questo evento che rappresenta uno dei fiori all’occhiello della stagione sportiva di Casalgrande».

Un valore che va oltre lo sport, come ha evidenziato anche l’Assessore alla Scuola Graziella Tosi.

«La Chocolate Run è diventata negli anni una manifestazione molto considerata e riconosciuta dalla nostra comunità. In particolare, l’aspetto sociale sta acquisendo sempre più rilevanza, grazie alla presenza di tanti giovani, bambini e persone con fragilità. È un momento intenso di comunità e condivisione, che va oltre l’aspetto agonistico, pur restando quest’ultimo alla base dell’evento organizzato dalla Virtus, che ringrazio insieme a tutte le scuole partecipanti».

A ribadire il ruolo centrale delle scuole è stato anche l’Assessore alle Politiche Sociali Marco Cassinadri.

«Le scuole del territorio sono parte integrante e fondativa del progetto Chocolate Run, fin dalle sue origini. Gli istituti scolastici non sono soltanto, giustamente, coloro che ricevono un premio per la partecipazione, ma sono una componente necessaria e imprescindibile di questa manifestazione sportiva».

In chiusura, il ringraziamento del presidente della Virtus Casalgrande, Giordano Meglioli, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione.

«Non posso far altro che ringraziare l’Amministrazione comunale e le scuole del territorio per il sostegno e per la partecipazione costante a questa manifestazione. Il mio grazie è anche a nome dei tanti dirigenti, volontari e collaboratori che fanno parte della realtà che rappresento. L’eccellente riuscita di un evento come la Chocolate Run è il frutto di uno sforzo importante e condiviso, che ogni anno diventa sempre più complesso da organizzare per le difficoltà contingenti. Per questo motivo rinnovo il mio ringraziamento a tutti e faccio i complimenti alle scuole premiate oggi».

Gli istituti scolastici premiati

Questo l’elenco delle scuole che si sono distinte per partecipazione alla Chocolate Run 2026:

Scuola Primaria Casalgrande

Scuola Santa Dorotea

Scuola Primaria Sant’Antonino

Scuola dell’Infanzia Comunale “Farri”

Nido d’Infanzia “Cremaschi”

Scuole Medie di Casalgrande

Scuola dell’Infanzia Statale “Garibaldi”

Scuola Primaria di Salvaterra

Scuola dell’Infanzia Statale “Orizzonti”