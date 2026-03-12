<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Stamane, sulle colline di San Lazzaro di Savena, un uomo è stato aggredito da due cani e ora ricoverato all’ospedale Sant’Orsola. Secondo le prime informazioni l’uomo, intorno alle 9:00 camminava ai margini di una zona boscata, in prossimità di alcune abitazioni, quando è stato aggredito da due cani boxer che sarebbero usciti dalle recinzioni della loro proprietà. Nonostante la colluttazione con gli animali e l’assenza di persone nei dintorni, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi col proprio telefono.

Immediato l’intervento di polizia locale e carabinieri con l’ambulanza, che ha subito trasportato il malcapitato in ospedale al Sant’Orsola. Le ferite subite hanno riguardato mani e braccia usate per difendersi e anche la zona genitale.

(fonte: Dire)