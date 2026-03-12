Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo 13 SS9 via Emilia/San Lazzaro, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 13 marzo.
Nello stesso orario, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso.
Confermata la chiusura dello svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 14 marzo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia/San Lazzaro.