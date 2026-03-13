<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a Vignola si intitola una via a Paolo Giaccone, professore di Medicina Legale dell’Università di Palermo, ucciso dalla mafia nel 1982 per non aver voluto “aggiustare” gli esiti di una perizia balistica decisiva per individuare i responsabili della cosiddetta “strage di Natale” di Bagheria, costata la vita a quattro persone. La strada è una laterale di via per Sassuolo e si trova nella stessa zona della via dedicata ai giudici Falcone e Borsellino.

La cerimonia è in programma nel pomeriggio di martedì 17 marzo alla presenza dell’ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia Pietro Grasso. Alle 15.45 i partecipanti si ritroveranno in sala Montinaro, presso il vicino Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli. La sala conferenze, nel 2023, era stata intitolata ad Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, alla presenza della vedova Tina Montinaro che, da anni, è impegnata in un’opera di conoscenza e sensibilizzazione contro i pericoli delle infiltrazioni mafiose. Dalla sala Montinaro i presenti si sposteranno sulla via che porta il nome di Paolo Giaccone e dove si sono recentemente insediati una cioccolateria e un supermercato. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il presidio Terre di Castelli dell’associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, e con l’Anpi.

“Vignola conferma il suo impegno nel costruire una coscienza collettiva della legalità – conferma la vicesindaca e assessora alla Legalità Anna Paragliola – La storia di Paolo Giaccone, a cui è intitolato il Policlinico di Palermo, è quella di un professionista che non ha voluto “voltarsi dall’altra parte”, anche quando in tanti, in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia, ancora volevano negare l’esistenza della mafia. Ringrazio il presidente Grasso, che spesso cita l’esempio di Giaccone nei suoi interventi, per aver voluto partecipare alla cerimonia”.

Il presidente Pietro Grasso sarà a Vignola anche la sera di martedì 17 marzo, al Teatro Cantelli, a partire dalle ore 20.45, per presentare il suo ultimo libro dal titolo “’U Maxi – dentro il processo a Cosa nostra”, edito da Feltrinelli. Sarà intervistato dal giornalista Pierluigi Senatore. L’incontro è organizzato dalla Libreria dei Contrari.

Sempre in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la mattina di venerdì 20 marzo, la Direzione didattica di Vignola ha organizzato, in piazza dei Contrari, un flash mob con i bambini delle scuole elementari che leggeranno i nomi delle vittime di mafia. Previsti gli interventi della sindaca di Vignola Emilia Muratori e della dirigente scolastica Marina Abbazia.