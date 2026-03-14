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Nel corso di un‘attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Castelnovo né Monti hanno effettuato un controllo su un’autovettura con quattro persone a bordo, in località Cerezzola di Canossa. Fin dal primo momento, i militari hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti, tipo hashish, proveniente dall’abitacolo, decidendo così di approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione, è stata rinvenuta, nella disponibilità di uno dei passeggeri, un uomo nordafricano di 41 anni, una dose di cocaina confezionata in cellophane del peso di 2 grammi e due dosi di hashish per un peso complessivo di 1,60 grammi. La dose di cocaina era nascosta in un ovetto di plastica che l’uomo ha tentato di disfarsi lasciandolo cadere a terra vicino alla portiera posteriore del veicolo, nella zona in cui era seduto. Inoltre, sotto il sedile posteriore occupato dal soggetto, i militari hanno trovato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, del quale l‘uomo ha ammesso la proprietà.

L’indagine ha inoltre portato alla luce che il 41enne era già sottoposto al regime di libertà controllata, conseguenza della conversione di una pena pecuniaria di 12.000 euro per un reato analogo commesso in passato. Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto il 10 marzo scorso, intorno alle 19, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Le verifiche approfondite relative al caso sono attualmente in corso nell’ambito delle indagini preliminari, per consentire ulteriori accertamenti e determinazioni utili ai fini dell’azione penale.