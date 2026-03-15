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Il tema verrà approfondito con un focus specifico sul settore delle carni e dei salumi, con l’intervento di Davide Calderone, Direttore dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (ASSICA), cioè dell’organizzazione di Confindustria che rappresenta le imprese del settore. Il relatore illustrerà le ricadute concrete delle guerre commerciali su uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy agroalimentare.

Il seminario affronterà inoltre il tema della sostenibilità e della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR – Corporate Social Responsibility), oggi non più semplice obbligo normativo, ma autentico fattore di vantaggio competitivo. Le imprese che integrano criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nelle proprie strategie dimostrano una maggiore capacità di resilienza, di attrattività degli investimenti e di fidelizzazione di clienti e talenti. Su questo fronte interverranno esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale: Matteo Pignagnoli, Presidente di Silcompa S.p.A., e Antonio Salvaterra, Direttore Marketing di Argo Tractors S.p.A., che condivideranno le esperienze concrete delle loro aziende nel percorso verso una crescita sostenibile e responsabile.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Giovanna Laura De Fazio, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e il tema del seminario verrà introdotto da Maria Cecilia Fregni, professoressa ordinaria di Diritto tributario e coordinatrice del dottorato in Scienze Giuridiche e da Marco Gestri, ordinario di Diritto internazionale e dell’UE, che curerà anche le conclusioni. La moderazione è affidata a Massimo Franchi, professore a contratto di economia aziendale di Unimore.

Il seminario è realizzato in collaborazione con il Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione Europea e con il centro Europe Direct di Modena.