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La 25esima edizione della Borsa di Studio “Giorgio Girati” ha acceso i riflettori sul talento e sulla musica nella città dei Pico. La competizione, tenutasi lo scorso 14 Marzo presso la Scuola di Musica “C&G Andreoli” e dedicata ai giovani musicisti di strumenti a fiato residenti o studenti nella regione, ha visto la partecipazione di decine di concorrenti divisi in due categorie:

Categoria 1: musicisti nati tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012

1. Primo classificato: Alessio Di Dio;

2. Secondo classificato: Filippo Montanari

3. Terzo classificato: Alessandro Dumitrache

Categoria 2: nati tra l’1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007

1. Primo classificato: Riccardo Frigieri

2. Secondo classificato: Abel Braescu

3. Terzo classificato: Davide Ceccarelli – Kristian D’Atri (ex-equo)

La giuria, composta da esperti del settore e grandi professionisti degli strumenti a fiato, ha avuto il compito arduo di valutare il talento e la preparazione dei partecipanti. La commissione giudicatrice era presieduta da Luigi Girati, con Gino Maini, Roberto Valeriani, Roberto Rossi, Norino Righini e Gianni Malavasi come membri, e Silvia Biasini in qualità di coadiutore della giuria.

Tutti i giovani concorrenti hanno dimostrato un alto livello di preparazione tecnica e una grande passione per la musica, confermando il successo di un progetto che ogni anno cresce, incoraggiando la formazione musicale dei giovani talenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli insegnanti che, con costanza e dedizione, seguono e preparano questi ragazzi, e alla famiglia Girati, che continua a investire ogni anno nella loro crescita musicale e nella loro costante formazione.

“Borsa di Studio “Giorgio Girati” si conferma appuntamento sentito e ormai storicizzato e opportunità di visibilità per i giovani talenti, ma anche un’importante iniziativa che sostiene la cultura musicale e la formazione di nuovi artisti” commenta la Direttrice della Scuola “Andreoli” Silvia Biasini.