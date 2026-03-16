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Negli scorsi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne residente in città, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione prende il via presso il parcheggio del centro commerciale “Grandemilia” dove i Carabinieri, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato l’indagato in atteggiamento particolarmente sospetto, inducendoli ad un approfondimento immediato.

Il controllo, esteso con rapidità dal veicolo fino all’abitazione dell’interessato, ha rivelato un vero e proprio deposito di sostanze illecite: i Carabinieri hanno rinvenuto infatti 195 grammi di hashish, una dose di cocaina e 16 grammi di ecstasy, quest’ultima già meticolosamente suddivisa in 35 pasticche pronte per la distribuzione.

Insieme allo stupefacente, i militari hanno sequestrato vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 2.000 euro circa, ritenuta il provento della lucrosa attività di spaccio.

Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questa operazione conferma il costante impegno dell’Arma nel contrasto alla diffusione delle droghe nei luoghi di aggregazione sociale. L’efficacia del controllo del territorio resta un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini.