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Questa mattina intorno alle 7:30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro è intervenuta d’urgenza nel comune di Medolla in via Pontiroli, per il salvataggio di un cane in difficoltà.

Un Pastore tedesco era infatti scivolato all’interno di un canale irriguo e non riuscendo più a risalire le sponde a causa della conformazione del terreno.

Per garantire la massima sicurezza e rapidità nelle operazioni, è stato impiegato un soccorritore acquatico, il quale si è calato nel corso d’acqua per raggiungere l’animale. Il cane è stato messo in sicurezza e riportato a riva senza riportare ferite.

Una volta fuori dall’acqua, il Pastore tedesco, visibilmente spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario presente sul posto.

L’intervento si è concluso con successo nell’arco di circa un’ora.