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Sabato 21 e domenica 22 marzo è in programma al Teatro Comunale di Carpi “Il Misantropo” di Moliére: “una storia di amore, un amore-possesso, una nevrosi. Un tema moderno come non mai”. Andrée Ruth Shammah porta in scena un’edizione fresca e contemporanea dell’opera, un lavoro a sei mani che ha curato insieme a Luca Micheletti e a Valerio Magrelli, che l’ha tradotta, recitata in versi settenari incrociati e incentrata sull’elogio della parola e della sua musicalità.

Protagonista è Fausto Cabra, un Alceste in costume scuro al centro di un mondo popolato da personaggi vestiti nella stessa foggia ma in colori diversi tra loro, a simboleggiare una società variegata nella forma ma omologata nella sostanza. Accanto a lui una straordinaria compagnia composta da Marco Balbi, Matteo Delespaul, Angelo di Genio, Filippo Lai, Francesco Maisetti, Marina Occhionero, Guglielmo Poggi, Emilia Scarpati Fanetti, Andrea Soffiantini, Maria Luisa Zaltron, con la partecipazione di Corrado d’Elia.

In scena c’è la disperata vitalità di un uomo solo davanti al potere e ai benpensanti. L’uomo folle, deriso dalla società ma che in realtà è l’unico capace di cogliere la follia di chi lo circonda. Un uomo che vorrebbe isolarsi nei suoi ideali, lontano dal mondo con la sua amata, ma lei non è disposta a seguirlo. “Il Misantropo” è la commedia dell’impossibilità di esprimersi liberamente quando si è preda delle passioni. Un dramma comico e umanissimo, commovente e feroce, sull’incomunicabilità e sul corto circuito terribile e risibile che genera.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.