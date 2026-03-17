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Nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:00 circa, la Polizia di Stato di Bologna, durante un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere “Bolognina”, ha tratto in arresto un pusher tunisino per detenzione ai fini di spaccio e denunciato un connazionale per medesimo reato.

L’attività, svolta dalla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Bolognina Pontevecchio, si è concentrata su due soggetti di orine tunisina, classi 2000 e 2007, che percorrevano a piedi Via Matteotti.

I due ragazzi sono stati seguiti fino a Piazza XX Settembre dove sono stati fermati e controllati.

Al momento del controllo, i due si sono disfatti della sostanza stupefacente in loro possesso, immediatamente recuperata dagli Agenti. Nello specifico, il ragazzo classe 2000 aveva con sé 410 euro e 50 grammi di hashish; mentre il ragazzo classe 2007 possedeva 90 euro e 34 grammi di hashish. Alla fine dell’operazione, il primo dei due soggetti è stato arrestato, con disposizione del rito direttissimo nella mattinata odierna, mentre l’altro è stato deferito in stato di libertà per lo stesso reato.

Nel corso della serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Stazione, in Via Barozzi, un soggetto, alla vista di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce dopo aver scavalcato le recinzioni della stazione ferroviaria; lo stesso si è disfatto di un involucro contenete n. 60 dosi di cocaina per un totale di 30 grammi, poi recuperate dagli operatori.