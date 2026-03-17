Nessun ribaltone tra ManCity e Real Madrid, Blancos ai quarti di Champions

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nessun ribaltone tra Manchester City e Real Madrid, con gli spagnoli che difendono il 3-0 dell’andata e passano ai quarti di finale di Champions League grazie al 2-1 siglato in terra inglese. Sono una doppietta di Vinicius e una rete di Haaland a mettere la firma su una partita condizionata dal cartellino rosso precoce inflitto a Bernardo Silva. La partita subisce una svolta già al 17′, quando Vinicius ha una doppia grande occasione ravvicinata. Prima, centra il palo con un destro a giro e poi, sul proseguimento dell’azione, Bernardo Silva ferma la sua conclusione sulla linea di porta. Il portoghese, però, effettua il salvataggio con il braccio e dopo una revisione al Var, l’arbitro indica il dischetto espellendo il capitano dei citizens. Dal dischetto si presenta Vinicius, che a differenza dell’andata batte Donnarumma e regala 1-0 ai suoi, ora anche in superiorità numerica. I padroni di casa hanno subito l’occasione del pareggio, ma Courtois compie un miracolo su una deviazione ravvicinata di Haaland. In pochi secondi, la palla va subito a Vinicius che sciupa un’ottima occasione calciando alle stelle dopo aver dribblato un difensore avversario. La stella brasiliana se ne divora un altro al 28′, quando calcia a lato con il sinistro da ottima posizione senza punire gli avversari, totalmente sbilanciati. Al 37′ ci vuole un altro intervento di Donnarumma, questa volta su Diaz, per salvare i suoi. Quattro minuti dopo arriva il pareggio. Doku entra in area, salta Thiago e serve al centro Haaland che mette dentro a porta quasi vuota sfruttando una marcatura troppo leggera di Huijsen. Si va al riposo sull’1-1. In avvio di ripresa entra Lunin in porta al posto di Courtois e al 5′ si rende subito protagonista di una bella parata su un mancino di Haaland. Al 18′ Doku porta avanti gli inglesi, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 25′, Donnarumma ha un grande riflesso e alza in corner un’incornata ravvicinata di Tchouameni. Lunin è ancora protagonista al 33′, quando neutralizza in tuffo un mancino di prima intenzione di Ait-Nouri. In pieno recupero, Vinicius mette il sigillo sul match quando raccoglie un ottimo cross dalla destra di Tchouameni per infilare Donnarumma. E’ il 2-1 che mette la ciliegina sulla torta per i Blancos. Il Real Madrid passa quindi il turno e affronterà ai quarti, con ogni probabilità, il Bayern Monaco.

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