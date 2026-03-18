<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Entra nel vivo “Live in the Lobby”, la rassegna curata dall’Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) che propone nel foyer del Teatro Celebrazioni di Bologna un ciclo di concerti capace di intrecciare epoche, stili e linguaggi eterogenei, in cui la dimensione musicale si fonde con la narrativa e la sperimentazione. Una proposta culturale poliedrica che attraversa la musica da camera e le grandi pagine operistiche, spingendosi fino alle sonorità popolari e ai linguaggi della contemporaneità.

Dopo il successo dell’inaugurazione affidata al talento poliedrico di Gabriele Rossi lo scorso novembre, domenica 22 marzo alle ore 17.30, la rassegna esce eccezionalmente dai confini del foyer: per l’occasione, i riflettori si accenderanno sulla sala principale del Teatro per il concerto straordinario “Disney in Concert – I sogni son desideri”, che vedrà protagonisti i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) in un viaggio attraverso i capolavori dell’animazione.

Il programma spazia dai grandi classici storici come Biancaneve e i sette nani, Cenerentola e Mary Poppins, alle atmosfere jazz e avventurose de Gli Aristogatti, La carica dei 101 e Il libro della Giungla, fino a toccare le iconiche melodie de La Sirenetta, La Bella e la Bestia e Il Gobbo di Notre Dame. Il percorso prosegue con i suggestivi temi di Mulan e Pocahontas, concludendosi con il fascino e le sonorità contemporanee di Hercules, Oceania e Coco.

Domenico Clapasson accompagnerà i Solisti dell’OFI – ensemble composto da Cesare Carretta (violino primo), Silvia Maffeis (violino secondo), Monica Vatrini (viola), Claudio Giacomazzi (violoncello), Nicola Ziliani (contrabbasso), Maurizio Saletti (flauto) e Paolo Grillenzoni (percussioni) – nella doppia veste di direttore e pianista, curando anche gli arrangiamenti originali del programma. A completare il cast, la voce di Giorgia Semeraro, nota doppiatrice per il cinema e per la televisione, cantante e interprete di musical che darà vita alle più celebri melodie disneyane.

I biglietti per il concerto sono acquistabili online, nei punti vendita autorizzati e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni – Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it