<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

All’Ospedale San Sebastiano di Correggio è attivo un nuovo servizio per i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e per i loro famigliari. Con l’ingresso dell’associazione “Gruppo Parkinson Odv” all’interno dell’Ospedale di Correggio si sono poste le condizioni per realizzare un momento di accoglienza, ascolto e supporto per chi è affetto dalla patologia, ma anche per i famigliari e per coloro che se ne prendono cura.

Lo sportello Parkinson è attivo nelle mattine del secondo e quarto MERCOLEDI del mese, nell’atrio dell’ingresso di Via Circondaria n° 29. Volontari dell’associazione sono a disposizione per fornire informazioni e consigli sulla gestione della malattia e sui servizi a sostegno e supporto di pazienti e famigliari.

Per informazioni: URP Ufficio Relazioni con il Pubblico, Distretto di Correggio tel 0522 630211, Email: urpcorreggio@pec.ausl.re.it