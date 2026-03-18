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Il percorso, presentato a Castel Maggiore il 14 gennaio scorso in un’assemblea pubblica, si è concluso con la votazione dei progetti, tenutasi dal 4 al 7 marzo.

Hanno partecipato 824 persone, in prevalenza con voto on line: si tratta del tasso di partecipazione più alto mai registrato da quando, nel 2021, è stata introdotta la votazione on line tramite SPID o CIE attraverso la piattaforma PartecipAzioni della Regione Emilia – Romagna.

Rispetto al totale dei votanti della precedente edizione, tenutasi nel dicembre 2023, l’aumento è del 55%, ma l’aumento del voto digitale è addirittura del 79%.

Tra i 9 progetti, con il 18% dei voti, si è classificato al primo posto «CondoMinio» progetto proposto da una rete di soggetti associativi come la Proloco e il Gruppo informale Korner, il Centro Sociale Sandro Pertini, Consulta Giovani, la Comunità Papa Giovanni XXIII, le associazioni Oltre Le Quinte, Circolo Oratorio Bondanello, Cinque Cerchi, Didi ad Astra, Amiko Parkinson, oltre ad alcuni soggetti individuali.

A poca distanza, con il 17,4%, il progetto «Quelle splendide giornate», proposto dall’Associazione Bon Da Gninta in collaborazione con la parrocchia di Trebbo e l’associazione Habitat.

Terza piazza con il 17,2% per «Visite di prevenzione oncologica per un benessere diffuso», proposto da Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e Associazione Amici dell’ANT ODV.

I progetti proposti spaziavano dall’arteterapia ai centri di aggregazione, da percorsi di lettura e scrittura a iniziative culturali e musicali, dall’educazione al rispetto e alle relazioni di genere alla valorizzazione del canale Navile, fino alla prevenzione oncologica e alle pratiche di movimento consapevole.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Luca Vignoli e dall’Assessora alla Partecipazione e Cittadinanza attiva, Annalisa Bondi: «L’obiettivo del Comune era di sollecitare la società locale a costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale, attraverso progetti costruiti in rete da molteplici soggetti. Crediamo che le 29 realtà associative e le 7 individualità che hanno collaborato per presentare i 9 progetti abbiano colto in pieno questa visione. Registriamo quindi con soddisfazione un grande riscontro alla nostra iniziativa, sia dal punto di vista dei numerosi promotori che hanno collaborato insieme alla ideazione dei progetti, sia dal punto di vista della partecipazione al voto, la più alta degli ultimi anni».

L’iniziativa è sostenuta da uno stanziamento di 10.000 euro all’anno per le annualità 2026 e 2027.

Il progetto più votato, CondoMinio, sarà ora finanziato e avviato attraverso un Patto di collaborazione con il Comune. Il progetto “CondoMinio” nasce per costruire un nuovo luogo di comunità dedicato all’incontro e alla socialità tra cittadini. Promosso da una rete di associazioni locali, il progetto punta a contrastare la solitudine e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Lo spazio sarà aperto alla cittadinanza e gestito in modo condiviso da volontari, offrendo attività informali e momenti di relazione. L’iniziativa mira a favorire inclusione, benessere e scambi tra generazioni diverse. Un luogo aperto e accogliente pensato come vero laboratorio di comunità.