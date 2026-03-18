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La Giunta Comunale di Cavriago ha assunto la proposta di PUG il Piano Urbanistico Generale lo strumento previsto dalla Legge Regionale n° 24 del 2017 della Regione Emilia-Romagna, partono quindi i 60 giorni (prorogabili di altri 60) per presentare osservazioni e richiedere modifiche. Martedì 7 aprile la presentazione pubblica in sala del consiglio alle ore 18:00.

“Si tratta del piano che per i prossimi decenni regolerà lo sviluppo del territorio” Commenta la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, “l’indirizzo generale che si è voluto dare è stato di coniugare lo sviluppo economico, la qualità dell’abitare e l’attenzione alla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo al capoluogo. A livello strategico la scelta centrale è stata di non prevedere nuove urbanizzazioni di tipo residenziale, indirizzando il mercato verso ristrutturazioni e riconversioni, e di concentrare tutta la potenzialità concessa dalle normative, in termini di nuovo consumo di suolo, sulle attività economiche della zona industriale di Corte Tegge.

La prima fase del percorso che ha portato all’assunzione della proposta di piano, ha visto il coinvolgimento delle scuole, delle cittadine e dei cittadini e di diversi portatori di interesse, attraverso incontri partecipati e focus group, si è poi passati all’elaborazione della proposta di strategia, della VALSAT e dei diversi elaborati che sono stati oggetto del confronto con gli enti sovraordinati in sede di consultazione preliminare. È da quest’ultimo passaggio che deriva la proposta assunta dalla Giunta Comunale.

Il piano sarà presentato pubblicamente il 7 aprile in sala del consiglio comunale alle ore 18.00, sarà poi organizzato un incontro tecnico con ingegneri, geometri, architetti e studi professionali del territorio per approfondire e confrontarsi nel merito tecnico della disciplina.

A partire dal 25 marzo decorrono i 60 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, per consentire di presentare osservazioni, dopodiché la parte tecnica e la parte politica valuteranno ogni singola richiesta rispondendo in modo puntuale e motivato. Il piano verrà quindi sottoposto, si stima tra ottobre e novembre, all’attenzione del consiglio comunale per l’adozione a cui seguirà una ulteriore fase di confronto con Regione Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia, con l’obiettivo di giungere all’approvazione del Piano nella primavera del 2027.

“Dalla fase di analisi e di indagine sono emerse diverse criticità legate ad un importante sfruttamento delle risorse naturali” commenta l’assessore all’urbanistica Luca Brami “in questo senso quindi è stata elaborata una strategia mirata alla cura della relazione tra lo spazio pubblico e l’ambiente, prevedendo di connettere e valorizzare l’esistente, come i corsi d’acqua e i canali, potenziando le zone verdi, la fruibilità degli spazi, i percorsi e le aree ciclopedonali, nell’ottica della qualità del vivere e dell’abitare a Cavriago.”

Il documento che è stato assunto dalla Giunta Comunale prevede diversi elementi di innovazione come la possibilità di ottenere incentivi di tipo volumetrico a fronte di specifici impegni di tipo ambientale, il divieto di realizzare nuovi impianti che prevedano nuove emissioni in atmosfera per le aziende insediate all’interno dell’abitato, e alcune possibilità di recupero degli edifici in territorio agricolo ad uso residenziale.

La strategia, nel fissare obiettivi di tipo prestazionale per la qualificazione e rigenerazione urbana, individua punti critici legati alla viabilità, aree specifiche da destinare a bosco urbano, collegamenti ciclabili che consentano di spostarsi in modo completamente sicuro nel paese lungo l’asse est-ovest e lungo l’asse nord-sud, anche attraverso la valorizzazione e riscoperta del canale ducale così come del ponte di via Girondola.