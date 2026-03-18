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Sabato 21 marzo alle ore 21 il palco del Teatro del Popolo ospita un evento speciale: Davide Toffolo, celebre frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista di fama internazionale, presenterà il suo “Omaggio a Remo Remotti”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione STORIE in collaborazione con il Comune di Concordia, celebra la figura eclettica di Remotti: poeta, attore, pittore, scrittore e umorista, considerato una delle voci più originali, libere e anticonformiste della cultura italiana del Novecento.

Uno spettacolo tra musica, disegno e racconto

Lo spettacolo è molto più di un concerto: è una performance multimediale che unisce musica, parole e immagini. Toffolo, che a Remotti ha dedicato una intensa biografia a fumetti, dialoga con lo spirito dell’artista romano attraverso canzoni, racconti e disegno dal vivo. Sullo schermo prendono forma i tratti e le parole di Remotti, in un intreccio di ironia dissacrante e poesia civile che restituisce al pubblico la vitalità di un intellettuale fuori dagli schemi, capace di attraversare il Novecento con uno sguardo libero e provocatorio.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 15 euro, acquistabile online sul circuito Vivaticket oppure il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro, aperta dalle ore 18.30. Ingresso gratuito per i soci STORIE, con possibilità di tesseramento direttamente in teatro.