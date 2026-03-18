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Venerdì mattina 20 marzo a Sassuolo, presso la Sala Falcone Borsellino di via Refice 23, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno: “Diventare grandissimi” incontro per le classi quinte della scuola primaria per riflettere sui valori della legalità, della memoria e dell’impegno civile, attraverso la narrazione del libro “Falcone e Borsellino-Paladini della giustizia” di Francesco D’Adamo. Appuntamento alle 10:45.

Sabato 21, invece, nella mattinata (9-12), Prendiamoci cura del Parco Albero d’Oro. Al termine dell’iniziativa di cura e pulizia del parco (ingresso scuola S.Giovanni Bosco) tigelle e borlenghi con un piccolo contributo. Su prenotazione.