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I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno arrestato un 23enne bolognese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga nella cantina di un appartamento situato in zona Pescarola e in uso al giovane, per verificare la presenza di persone verosimilmente dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti che erano state segnalate ai militari.

Alla vista dei Carabinieri, il 23enne che si trovava in compagnia di altri due amici, ha tentato la fuga, ma senza successo. Bloccato dai militari e sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di hashish, una decina di grammi di cocaina, circa 3.000 euro in contanti e del materiale adatto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente. Gli altri due ragazzi, maggiorenni, sono risultati estranei ai fatti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne, invece è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.