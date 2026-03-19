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Il prossimo 24 marzo 2026 alle ore 18:00, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Bologna di Palazzo “Grassi” in Via Marsala 12, si terrà il convegno aperto al pubblico dal titolo “Il contributo emiliano-romagnolo alle Forze Armate italiane. Dai Distretti Militari al Comando Militare Esercito: uomini, documenti e memoria”.

L’iniziativa, promossa dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, si propone di approfondire il contributo del territorio emiliano-romagnolo alla storia dell’Esercito, dalle origini post-unitarie fino all’attuale organizzazione territoriale dell’Esercito.

Dopo i saluti introduttivi del Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, Colonnello Marco Silenzi, interverranno il Colonnello Franco Di Santo, che analizzerà lo stato dell’Esercito nel periodo post-unitario e la riforma organizzativa promossa da Cesare Ricotti Magnani. A seguire il Professore Luca Alessandrini, fornirà un contributo dedicato al rapporto tra Emilia-Romagna, mobilitazione e società nella costruzione dell’identità militare nazionale. Successivamente, il Dottor Giacomo Bollini, approfondirà il ruolo dei militari bolognesi durante il primo e il secondo conflitto mondiale e per concludere il Colonnello Pierluigi Zara, Capo Ufficio Documentale del CME, illustrerà l’evoluzione dei Distretti Militari e il ruolo attuale degli Uffici Documentali quali eredi funzionali di quella struttura territoriale.

FONTE: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”