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La proliferazione di nutrie in aree residenziali urbane, in particolare nel quartiere Navile, dove numerosi cittadini segnalano la loro presenza nel laghetto del parco dei Giardini e nelle vie Bassani e Colombo, oltre a un insediamento nella zona lungo il canale della Chiusa, in via Panfili, al confine con Casalecchio, ha reso necessaria l’emissione di un’ordinanza sindacale con misure di controllo della popolazione delle nutrie.

L’ordinanza prevede la possibilità per le associazioni animaliste di presentare uno schema sperimentale di intervento, con cattura, sterilizzazione e trasferimento degli esemplari ritrovati, per la loro custodia in aree dedicate, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie.

Alternativamente, la Polizia Locale della Città metropolitana e altri soggetti o enti abilitati interverranno con la procedura di contenimento della popolazione prevista dal Piano regionale per il controllo della nutria.