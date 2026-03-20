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Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, intorno alle ore 01:00, la Sala Operativa della Polizia di Stato di Reggio Emilia riceveva una segnalazione di alert scaturita a seguito dell’ingresso in un hotel di Piazzale Marconi di un soggetto a cui carico pendeva l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Immediatamente le Volanti della Polizia di Stato raggiungevano il luogo segnalato dove, effettivamente, rintracciavano un 38enne di origini egiziane, già conosciuto alle forze dell’ordine per via di numerosi reati prevalentemente contro il patrimonio e la persona, trovato in possesso anche di circa due grammi di cocaina.

L’uomo, come detto, risultava essere destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina aggravata che avrebbe commesso a Reggio Emilia nell’agosto 2025 e per cui era stato immediatamente arrestato.

In quell’occasione, il 38enne avrebbe sottratto ad un senzatetto che dormiva in un sottoscala un telefono cellulare ed una esigua somma di denaro contante dopo averlo violentemente colpito al volto per poi guadagnarsi la fuga.

Sulla base di quanto sopra, l’uomo dopo essere stato rintracciato questa notte all’interno della struttura alberghiera è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia.