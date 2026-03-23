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La Regione Emilia-Romagna e lo Stato brasiliano del Paranà consolidano e rafforzano la cooperazione su ricerca, innovazione, internazionalizzazione e sviluppo del capitale umano. Un obiettivo ribadito oggi nella sede della Regione Emilia-Romagna nel corso dell’incontro tra il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, e una delegazione della Fundação Araucária, la Fondazione per il sostegno allo sviluppo scientifico e tecnologico dello Stato brasiliano del Paraná, guidata da Fernanda Maria Rocha Soares dos Santos, Consigliera dell’Ambasciata del Brasile a Roma e dal presidente della Fondazione, Ramiro Wahrhaftig, che è in missione in questi giorni in Emilia-Romagna.

La visita della Fundação Araucária a Bologna, che proseguirà nei prossimi giorni sul territorio dell’Emilia-Romagna, ha lo scopo di dare attuazione al Memorandum of Understanding sottoscritto a maggio del 2025 con Art-ER, società consortile dell’Emilia-Romagna, un accordo che punta a rafforzare e rendere operativa la cooperazione strategica tra i due ecosistemi regionali dell’innovazione dell’Emilia-Romagna e del Paranà.

“Un incontro importante che segue la firma dell’accordo dell’anno scorso- dichiara il vicepresidente Colla- e ci consente di tessere nuove relazioni con il Brasile, a cui guardiamo con grande attenzione dopo la firma a gennaio dell’accordo commerciale fra UE e Mercosur. La missione della Fondazione rappresenta un passaggio chiave per consolidare il dialogo istituzionale, approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, e individuare ambiti concreti di collaborazione. Lavoriamo per arrivare alla definizione di un piano operativo per trasformare gli obiettivi strategici in attività concrete e condivise, dando quindi ai due territori un contributo importante per assicurare know-how e competenze fondamentali per la competitività a livello globale”.

La visita della Fundação Araucária, oltre ad esplorare opportunità di collaborazione nei settori della ricerca, innovazione, internazionalizzazione e sviluppo del capitale umano, punta a facilitare l’incontro diretto con attori chiave dell’ecosistema dell’Emilia-Romagna, quali Art-ER, università, centri di ricerca, cluster, incubatori e altri stakeholder rilevanti. Ulteriore obiettivo è l’avvio del confronto su possibili iniziative congiunte, come scambi di startup, missioni tematiche, progetti di ricerca e azioni di attrazione dei talenti, per il rafforzamento dei rispettivi sistemi socio-economici.

Lo Stato del Paraná conta 11,5 milioni di abitanti ed è uno degli Stati più dinamici del Brasile, con 115 miliardi di euro di PIL e una crescita negli ultimi anni attorno al 10%.