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Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.

I lavori prevedono la realizzazione di nuove aree di laminazione, lavori di risagomatura e adeguamento di argini, ripascimento e manutenzione delle opere di difesa del litorale, mitigazione del rischio idrogeologico. Il pacchetto di risorse copre il costo totale dei vari interventi: sei sono in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, gli altri due all’Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo).

“Si tratta di interventi importanti, inseriti nel nuovo Piano per il contrasto al rischio idrogeologico, che la Regione ha candidato nel 2025 al finanziamento statale ottenendolo- spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Grazie a queste risorse potremo avviare una serie di cantieri molto attesi nei territori, con opere che riguardano argini, aree di laminazione e difesa del litorale. È un ulteriore passo avanti nel lavoro di rafforzamento della sicurezza idraulica della nostra regione, ridurre i rischi legati agli eventi estremi e garantire una maggiore tutela alle comunità”.

Gli interventi, divisi per provincia

Provincia di Piacenza

In località San Vincenzo di Cadeo, verrà costruito un corpo arginale per contenere le onde di piena del torrente Chero, con 1,5 milioni di euro. Sempre nel Piacentino, a Caorso, il torrente Chiavenna sarà interessato da lavori di consolidamento, ripristino e nuove opere idrauliche per 3,5 milioni di euro.

Provincia di Parma

A Collecchio, nell’area che va dalla tangenziale sud di Parma fino alla Strada comunale Farnese, verranno effettuati lavori di risagomatura e adeguamento degli argini del torrente Baganza (circa 3,7 milioni di euro). Sempre nel Parmense, a Fornovo di Taro, con 1,8 milioni di euro saranno eseguiti interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici (Stralcio I).

Provincia di Reggio Emilia

A Cadelbosco di Sopra, con 4 milioni di euro si procederà alla realizzazione di un’area di laminazione delle piene del torrente Crostolo e del Cavo Cava.

Provincia di Ferrara

A Pontelagoscuro verranno effettuati interventi di consolidamento dei muri laterali della Conca di Pontelagoscuro lato Canale Boicelli, per 2,5 milioni di euro.

Provincia di Ravenna

A Cervia (Ra) si interverrà sul Savio, con lavori di riqualificazione fluviale e realizzazione di aree di laminazione a monte di Castiglione di Cervia, per un totale di 3,7 milioni di euro.

Gli interventi sulla costa

Diverse località saranno interessate da interventi, per 3,2 milioni di euro, di messa in sicurezza tramite ripascimento e manutenzione delle opere di difesa e del litorale: Porto Corsini/Marina Romea, Lido Adriano e Milano Marittima nel Ravennate, Ponente nel comune di Cesenatico (FC) e Alba in quello di Riccione (Rn).