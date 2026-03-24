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Epilessia, le persone che ne soffrono hanno il diritto di lavorare e, nella maggior parte dei casi, possono svolgere le proprie mansioni senza limitazioni, specialmente se le crisi sono ben controllate. Nonostante ciò persistono stigma e pregiudizi che portano a tassi di disoccupazione alti per chi è affetto da questa patologia.

L’epilessia non compromette solitamente le prestazioni cognitive o la capacità di svolgere la maggior parte delle professioni: l’attività lavorativa deve essere valutata individualmente, è necessario stimare i rischi caso per caso. Le restrizioni riguardano principalmente la sicurezza: guida di veicoli, lavoro ad altezze elevate (scale, ponteggi), uso di macchinari pericolosi, calore/freddo estremo, o responsabilità per la sicurezza di terzi.

La legge italiana inoltre prevede una percentuale di invalidità (dal 20% al 100% in base alla frequenza delle crisi), che può dare diritto a inserimento mirato (Legge 68/99) o ad altri benefici. E’ utile, per i lavoratori con epilessia, consultare il medico del lavoro per una valutazione del rischio basata sulle proprie mansioni e caratteristiche cliniche. E’ fondamentale essere informati sui propri diritti e sui rischi sul luogo di lavoro.

Per questo motivo sabato 28 marzo dalle ore 9 alle ore 12.30 nella Sala Menada della CROCE VERDE, al secondo piano, si terrà un evento divulgativo che rientra nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Epilessia. Il convengo organizzato da Ausl IRCCS Reggio Emilia, ad accesso libero, ha il patrocino di Comune di Reggio, Lice (Lega italiana contro l’epilessia), AIE (Associazione italiana epilessia) e AICE.

All’incontro sarà presente un Medico del Lavoro dell’Ausl (dottoressa Loredana Guidi) che illustrerà le linee guida relative alle limitazioni e gli aspetti medico-legali legati alla patente di guida. Inoltre Il Responsabile Ufficio per il collocamento mirato di Reggio Emilia – Agenzia Regionale per il Lavoro, dottor Davide Battini, aiuterà a fare luce da un lato sui passaggi che portano dall’invalidità civile al collocamento mirato e dall’altro sulla valutazione della disponibilità delle aziende.

Sarà presente, aprirà e coordinerà i lavori la dottoressa Romana Rizzi – Responsabile del Centro Epilessia della Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.