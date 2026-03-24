Al mattino poco nuvoloso per nubi alte e sottili con buone condizioni di soleggiamento. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità più compatta a partire da occidente, in estensione all’intera regione dalla serata. Piogge pomeridiane, localmente anche a carattere di rovescio, ad iniziare dai rilievi centro-occidentali in estensione all’intera regione in serata-nottata. Non si esclude qualche fiocco di neve sulle cime dei rilievi centrali della regione.
Temperature minime attorno a 5/8 gradi. Massime in lieve aumento, comprese tra 18 e 20 gradi. Venti inizialmente deboli meridionali, tendenti a rinforzare dal primo pomeriggio fino a divenire forti sui rilievi. Mare inizialmente poco mosso, tendente a divenire molto mosso dalla serata.
(Arpae)