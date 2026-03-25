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Sabato 28 e domenica 29 marzo è previsto lo svolgimento della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari con partenza dal Museo Ferrari di Maranello. Un appuntamento imperdibile per chi ama la corsa e desidera fondere il running con la storia e la tradizione.

Previsti tre nuovi percorsi (21,097 km e 10 km il 29 marzo, e 5 km il 28 marzo) in cui tutti i runner vivranno un’esperienza unica correndo tra gli stabilimenti Ferrari, sulla storica pista di Fiorano e sulla nuovissima pista di collaudo stradale E-Vortex. Sabato dalle ore 15 alle 17 si svolgerà la corsa 5 km, mentre domenica 29 si svolgeranno alle 9.30 la 21 km e alle 10.30 la 10 km. A Maranello sono previste modifiche alla circolazione nelle aree interessate dal passaggio dei podisti e dall’allestimento delle attrezzature; alcune limitazioni riguardano anche le giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo. L’amministrazione comunale ha predisposta una “mappa” con tutte le chiusure previste, distribuita in questi giorni e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Maranello.

Chiusura parcheggi

Dalle 8 di giovedì 26 marzo alle 23.59 di domenica 29 marzo: Museo Ferrari e tratto di Via Fornace di accesso al parcheggio del Museo, porzione di parcheggio di via Grizzaga (parcheggio galleria del vento) con ingresso da Via Dei Navigatori, Parcheggio via Dino Ferrari lato Bianalisi. Dalle 8 del 28 marzo alle 23.59 del 29 marzo: parcheggio Galleria del Vento in Via Grizzaga. Dalle 14 del 28 marzo alle 23.59 del 29 marzo: Parcheggio scuola secondaria G. Galilei in Via Claudia

Chiusura strade e divieto di transito e sosta con rimozione

Sabato 28 marzo

dalle 5 alle 20 via Dino Ferrari da via Fornace a via Ascari; dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 17.30 Via Dino Ferrari da via Abetone Inferiore a via Fornace (incluse via Malatesta, via Fabrizi e via Fornace); dalle 5 alle 10 e dalle 13 alle 17.30 Via Dino Ferrari da via Ascari a via Villeneuve; dalle 9 alle ore 17 nelle seguenti vie: Via Nuvolari, Via 8 Marzo dall’intersezione rotatoria con via Grizzaga all’intersezione rotatoria con Via Vignola, Via Trebbo Nord, tratto da via Michele Alboreto a via Tazio Nuvolari; dalle 14 alle 17.30 e comunque fino a fine manifestazione, nelle seguenti vie: Via Enzo Ferrari Via Abetone Inferiore, da via Dino Ferrari a via Musso, Via Verga, Via Musso.

Domenica 29 marzo

Dalle 6 alle 20 nelle seguenti vie: Via Alfredo Dino Ferrari, Via Fornace, Via Fabrizi (sosta consentita), Via Ascari (sosta consentita), Via Malatesta (sosta consentita); dalle 6 alle 14 o comunque a fine manifestazione 10 km: Via Nazionale da via Garibaldi (zona parafarmacia Cuoghi) a via Dino Ferrari; dalle 7 alle 11.30 nelle seguenti vie: Via Nuvolari, Via 8 Marzo da rotatoria via Grizzaga a rotatoria con via Vignola, Via Trebbo Nord, tratto da via Alboreto a via Nuvolari; dalle 8.30 alle 11.30 nelle seguenti vie: Via Alboreto fino alla rotatoria di via Trebbo Nord (inclusa), Via Trebbo Nord, tratto da via Alboreto a via Nuvolari, Via Nuvolari (nuova gronda), Via Abetone Inferiore, tratto da via Nuvolari fino a via 2 Giugno; dalle 8.30 alle 14 e comunque fino a fine manifestazione, nelle seguenti vie: Via Enzo Ferrari (zona ristorante Cavallino) e attraversamento con ingresso in fabbrica, uscita fabbrica Ferrari da Parcheggio galleria del vento, rotatoria tra via Grizzaga e via Alboreto; dalle 10 alle 14 e comunque fino a fine manifestazione, nelle seguenti vie: Via Toscana, Via Martinella, da via Toscana a via Vignola, Via Vignola da via Martinella a via 8 Marzo, Via 8 Marzo da via Vignola a via Zozi, Via Virginia Woolf, Via Zozi da via 8 Marzo a via Nazionale, Via Nazionale da via Zozi a viale Vittorio Veneto, Viale Vittorio Veneto, Via Fogliano da viale Vittorio Veneto a via Claudia, Via Claudia da via Fogliano a rotatoria con via Nazionale, Via Nazionale da via Claudia a via Dino Ferrari

Ulteriori strade comprese nell’area chiusa, dalle quali non si può uscire né entrare:

Domenica 29 marzo dalle 8.30 alle 11.30 (Corsa 21 Km): Via Foscolo, Alfieri, Deledda, Fornace, Verga, Enzo Ferrari, Musso

Domenica 29 marzo dalle 10 alle 14 (Corsa 10 Km):

Strade comprese all’interno del perimetro della corsa; Via Grizzaga da Via Vignola a ingresso Ferrari, Via Mediterraneo, Ionio, Adriatico, Tirreno, Risorgimento, Vignola da via 8 marzo a via Claudia, Goldoni, Giusti, Malmusi, Prampolini, Boito, Morante, Aleramo, Ada Negri, Merini, Monti, Balbo, Rivazza, Giotto, Alighieri, De Amicis, Petrarca, Croce, Cavedoni, Legnano, Pascoli, Tito Speri, Piazza Amendola, Resistenza, Agnini, Mazzini, Leopardi, Piazza Libertà, Stradi, Marconi, Piave, Montegrappa, 4 Novembre, 1 Maggio, Repubblica, Piazza Roma, Muratori, 25 Aprile, Tassoni, Alfieri, Teano, Garibaldi, Dei Mille, Boiardo, Ariosto, Piazza Unità d’Italia, Giovanni Evangelista, San Luca, Trebbo Nord, Verrazzano, San Marco, San Matteo, Flavio Gioia, Polo, Magellano, Caboto, Vespucci, Nobile, Colombo, Venetoh