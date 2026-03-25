<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Anche la Provincia di Modena era presente alla decima edizione di MoreJobs Career Day dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che si è tenuta mercoledì 25 marzo 2026 dalle ore 9.30 alle 17.00 negli spazi di ModenaFiere, dove studenti e laureati di Unimore hanno potuto conoscere direttamente aziende ed enti presenti, tra cui l’Amministrazione Provinciale di Modena, a disposizione per offrire opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro.

Per il direttore generale della Provincia di Modena Raffaele Guizzardi «questa occasione ci consente di illustrare le opportunità lavorative che la Provincia mette in campo per i giovani neo-laureati. Siamo un ente pubblico molto vicino ai giovani, che offre possibilità di carriera, di orari flessibili articolati su 36 ore con tre pomeriggi a casa, fringe benefit e smart working.

La Provincia di Modena ha molteplici funzioni, tra cui la viabilità e trasporti con la gestione delle strade provinciali (circa 1000 chilometri) e di tutte le infrastrutture. Gestisce poi il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado, assicurandone la manutenzione e l’efficienza, oltre al coordinamento con gli istituti e il Provveditorato (Ufficio scolastico provinciale) per la programmazione scolastica, il dimensionamento della rete e gli indirizzi di studio.

«Siamo la cosiddetta “Casa dei Comuni” – prosegue Guizzardi – perchè forniamo servizi di supporto ai 47 Comuni della provincia, tra cui Ufficio Avvocatura Unico , Ufficio Stampa, Ufficio del contenzioso tributario e della consulenza fiscale, Ufficio del Difensore civico, Coordinamento Rete sulle materie inerenti la trasparenza, l’accesso civico e la prevenzione della corruzione, Supporto giuridico amministrativo nelle procedure d’esproprio, Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione negli Enti locali del territorio».

L’Amministrazione Provinciale di Modena è un ente pubblico che si occupa di gestire e coordinare una serie di servizi e attività fondamentali per la vita di tutti noi. Con oltre 200 dipendenti, ha la sua sede principale in centro a Modena, mentre altri uffici sono dislocati in viale Barozzi, sempre a Modena.

Inoltre la Provincia si occupa di progetti europei e di temi legati alla promozione di iniziative e politiche sulle pari opportunità, oltre alla promozione turistica territoriale. Infine dispone di un archivio che contiene documenti storici e una vasta raccolta d’arte (quadri, sculture, opere d’arte).