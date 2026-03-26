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Quello tra Toano e l’acqua è un rapporto antico, che va oltre il valore vitale di questa risorsa e abbraccia dimensioni storiche, culturali ed economiche.

Per questo ogni anno il territorio celebra la Giornata Internazionale dell’Acqua, promossa dall’Azienda Speciale Toano (AST) in collaborazione con il Comune e le scuole locali. Da oltre sessant’anni, AST rappresenta una realtà rimasta tra le poche nel suo genere, che cura direttamente a livello comunale l’intero ciclo idrico ed è interamente controllata dal Comune di Toano (maggiori informazioni su www.acquatoano.it).

Nei giorni scorsi si è svolta l’edizione 2026 della manifestazione; momento conclusivo di un percorso educativo già avviato a settembre 2025. Gli studenti delle scuole toanesi sono stati coinvolti con incontri dedicati ai consumi idrici e alla sostenibilità, con attività pratiche e momenti di approfondimento.

A raccontare il percorso sono il presidente, Davide Giansoldati e la vicepresidente di AST, Eva Benassi: “con l’aiuto della professoressa Tincani, ai ragazzi abbiamo richiesto di rispondere a semplici test relativi ai consumi e a cui hanno dimostrato grande interesse. Hanno poi effettuato misurazioni anche a casa, partendo dalle loro abitudini quotidiane come lavarsi le mani, fare la lavatrice: un’attività utile anche per ripassare le unità di misura e fare calcoli. A seguito delle misurazioni e confrontandosi tra loro, hanno poi riflettutto su quali potessero essere le azioni antispreco a cui sono seguiti cartelloni con consigli per il risparmio idrico. Un alunno, ad esempio, ha raccontato che ora utilizza il cronometro mentre fa la doccia”.

Grazie alla collaborazione con il vivaio Nord Est di Toano, sono stati inoltre forniti alcuni contenitori graduati, da 20 a 160 litri, per mostrare concretamente i volumi d’acqua di cui si era parlato durante gli incontri. Un’esperienza resa ancora più significativa dalla visita al serbatoio di Toano, guidati dal presidente Giansoldati e il fontaniere Yuri Mazzetti: “Abbiamo spiegato ai ragazzi che i nostri serbatoi hanno una capacità di un milione di litri e ne sono rimasti molto colpiti. Qualcuno di loro molto simpaticamente ha addirittura mostrato interesse per un futuro impiego in AST. Si sono dimostrati anche molto creativi: insieme agli insegnanti hanno proposto uno sketch teatrale-musicale, immaginando il dialogo tra due orsi polari alle prese con le conseguenze del cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci. Sono stati davvero momenti molto belli. Ci hanno fatto davvero emozionare”.

Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco di Toano Leonardo Perugi, la Direttrice di AST Roberta Filippi, Fabiana Bruschi e Andrea Anselmi dell’APS Chili 5 di sale e la dirigente scolastica Morena Bizzarri, la quale ha sottolineato il valore e la responsabilità di vivere in un territorio ricco di sorgenti e corsi d’acqua, capaci di garantire un approvvigionamento abbondante e di qualità.

“È stata un’iniziativa molto significativa – ha commentato il sindaco Perugi – sia per il valore unico rappresentato da AST, patrimonio fondamentale della nostra comunità, sia per il ruolo che l’acqua ha avuto e continua ad avere nella storia e nell’ambiente del nostro territorio. Toano è circondato da corsi d’acqua come il Secchia, il Secchiello e il Dolo, e in località Quara erano attive e note sorgenti termali già in epoca romana. Trasmettere queste conoscenze ai più giovani è fondamentale, così come far comprendere che l’acqua è una risorsa preziosa, troppo spesso data per scontata ma tutt’altro che infinita”.

AST ringrazia “tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata; ogni goccia vale”.