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Sabato 28 marzo, la Rocca di Vignola apre le porte a una nuova edizione delle visite teatralizzate curate da Roberto Romagnoli, autore e performer noto con il nome d’arte Kirtan. L’evento propone un’esperienza unica che unisce storia, teatro e suggestioni dal vivo, con percorsi tra camminamenti, sale e torri del complesso fortificato.

Le visite si svolgeranno alle 10.30, 15.00 e 17.00. La proposta di Kirtan si sviluppa come un racconto itinerante, dove momenti di spettacolo dal vivo si intrecciano a curiosità storiche e narrazioni suggestive, offrendo un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia della Rocca e i suoi spazi più affascinanti.

Roberto Romagnoli – noto con il nome d’arte Kirtan – da anni alterna performance, progetti formativi e pratiche di narrazione legate ai luoghi, costruendo percorsi che uniscono divulgazione storica e racconto teatrale.

Per informazioni dettagliate, prenotazioni e aggiornamenti sul calendario completo delle attività culturali, è possibile consultare il sito www.roccadivignola.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.