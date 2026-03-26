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Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali) di una unità di personale nel profilo di istruttore direttivo informatico digitale (Area Funzionari e dell’Elevata qualificazione).

La figura selezionata dovrà occuparsi dello sviluppo della transizione digitale e, tra i compiti principali, avrà quelli di coordinare i Punti di facilitazione digitale sul territorio, supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online (Spid, Fascicolo sanitario elettronico, pagamenti telematici…) e organizzare attività formative sull’uso delle tecnologie e sulla sicurezza informatica.

Per partecipare è necessario il possesso di una laurea (triennale o magistrale) in ambiti scientifici, tecnologici o umanistici specifici, tra cui Ingegneria dell’Informazione, Informatica, Matematica, Fisica, ma anche Lettere e Scienze della Comunicazione. Sono inoltre richiesti la patente di guida categoria B e la conoscenza della lingua inglese.

Il trattamento economico è quello previsto dal contratto nazionale del Comparto Funzioni locali, pari a 25.114,11 euro annui lordi (stipendio tabellare), oltre alla tredicesima mensilità e agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti.

Il concorso prevede una selezione attraverso una prova scritta (teorico-pratica) e una prova orale, che verteranno su materie quali il Codice dell’Amministrazione digitale, il Gdpr (il regolamento Ue General Data Protection Regulation), le linee guida Agid e l’ordinamento degli Enti locali.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso il portale inPA (www.inpa.gov.it) entro le ore 13 del 7 aprile (codice procedura: CU2026-08).

Per maggiori informazioni e per consultare il bando integrale, gli interessati possono visitare il sito istituzionale dell’Unione all’indirizzo www.tresinarosecchia.it o il portale inPA.