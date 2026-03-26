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Venerdì 27 e Sabato 28 marzo, ore 21.00, al Cinema Teatro Polivalente di Praticello di Gattatico, sesto e ultimo appuntamento della rassegna di Teatro Dialettale Dante Aimi, con il debutto della nostra Fnil Bus Theater, compagnia organizzatrice della rassegna e che porta avanti il teatro a Gattatico da molti anni.

Stavolta si sono cimentati in un giallo comico, che vi coinvolgerà e saprà farvi divertire come sempre, con la comicità tipica della Fnil Bus, ritmo, colpi di scena continui e un alone di mistero tipico del giallo. Il commissario Rovacchi, al cata seimper al colpevol, questo è il titolo dello spettacolo, al suo debutto, con la Regia è di Damiano Scalabrini, autore Antonio Guidetti, compagnia Fnil Bus Theater, con Damiano e Alessandro Scalabrini, Giorgia Cagnolati, Mirco Aldrigo, Stefania Cortese e Erica Torreggiani.

Ecco la trama: Dopo tante indagini il commissario Rovacchi, decide di concedersi una meritata vacanza a Villa Brambilla, insieme al suo attendente l’agente Canellati (nome in codice Canèla). Una splendida casa di villeggiatura dove tutto sembra pacifico e tranquillo, ma all’improvviso un urlo straziante interrompe la quiete che regnava a Villa Brambilla e il nostro commissario, insieme al suo attendente dovrà ben presto rimettersi a lavoro, per indagare sull’omicidio del dottor Snester.

Fnil Bus Theater vi propone un vero e proprio giallo comico, che ti coinvolgerà dalla testa ai piedi. Chi sarà l’assassino? Mah…. Boh… chi lo sa… prova ad indovinare.

BIGLIETTERIA

Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14 (RE)

Aperta dalle 17.00 alle 19.00 il martedì e il giovedì

Cell. 349/6668598 Tel. 0522/678070 – www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it