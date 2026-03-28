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Forte e grande partecipazione per la due giorni di apertura del Villaggio dedicato alla Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, l’evento organizzato da RCS Sports & Events e con Ferrari in qualità di hosting partner.

A caratterizzare la giornata di oggi i 4 mila runner alla Family Run, prima delle tre corse inserite a palinsesto, con un percorso di 5 Km adatto a tutti i partecipanti che hanno potuto attraversare la cittadella Ferrari nel segno della condivisione e dello spirito inclusivo di questa manifestazione. Una vera festa dello sport che abbraccia i territori di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena.

Sul palco il sindaco di Maranello Luigi Zironi, Michele Antoniazzi, Ferrari Chief Human Resources Officer e Maya Weug, vicecampionessa F1 Academy.

Dopo i saluti di benvenuto da parte di Ferrari, hosting partner della manifestazione, e la presentazione della medaglia vincitori prodotta nella Factory simbolo di innovazione e artigianalità, sono state premiate le quattro classi delle scuole primarie vincitrici del progetto “Scuole in corsa”, che ha visto coinvolte 19 scuole primarie dei quattro Comuni interessati dal percorso.

L’iniziativa ha invitato le classi a esprimere creatività ed entusiasmo attraverso la realizzazione di elaborati, cartelloni e striscioni, ispirati ai valori dello sport: partecipazione, spirito di squadra e senso di comunità. Il riconoscimento per i migliori elaborati è andato alle classi 1A e 1B della scuola primaria Rodari di Maranello, la 3A della primaria Enzo Ferrari di Fiorano Modenese e la 5A della scuola primaria Carducci di Formigine.

DOMANI 29 MARZO LA MEZZA MARATONA D’ITALIA “MEMORIAL ENZO FERRARI” 2026

La partenza della 21 km alle ore 9.30 e a seguire la 10 km alle ore 10.30 di fronte al Museo Ferrari a Maranello. Le premiazioni in Piazza Roma a Modena alle 11.00.

I NUMERI E CURIOSITA’ SUGLI ISCRITTI

Numeri importanti quelli registrati in termini di iscrizioni con runner provenienti da tutta Italia e dall’estero: 15.000 iscritti nelle tre distanze, di cui il 32% runner stranieri, per un totale di 88 nazioni, tra cui le più rappresentate sono Inghilterra, Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Slovacchia.

Il più giovane runner è Michael Obermüller, nato nel 2008, mentre quello più adulto è Luigi Simoni, classe 1946. Saranno 1878 iscritti a correre per la prima volta una 21 km.

Passando alla 10 km invece il 29% degli iscritti è rappresentato da stranieri. Numerose le donne che costituiscono il 44% del totale.

Oltre 350 volontari, oltre ottanta associazioni sportive e realtà del terzo settore coinvolte dal Coordinamento Podistico Modenese.

GLI ATLETI

Protagonista potrebbe essere il keniano Dennis Kipruto con un primato personale di 1h00’17” che se la giocherà con il connazionale Shadrack Kipngetich Koech e l’ugandese Alex Kiplangat, capaci di 1h01’12” e 1h01’38”. Per l’Italia, scende in campo l’ex azzurro Ahmed El Mazoury (Vanotti Running Team), mentre merita ancora attenzione il marocchino Abdelkarim Ezzouhti (Atl Mondovì Acqua S. Bernardo).

Tra le donne attenzioni sulle keniane Regina Wambui Ndungu e Susan Wanjiku Kamoto, che hanno nelle gambe due grandi tempi quali 1h07’10” e 1h07’56”, crono fatti in questo 2026. L’Italia schiera l’ex azzurra e medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Corsa in Montagna 2016, nonché campionessa nazionale di mezza maratona in carica Sara Bottarelli (Freezone) che, in un crescendo prestazionale, ha ritoccato a fine 2025 il proprio personal best fermando il cronometro a 1h11’31” Ancora per l’Italia le gemelle azzurre di cross Laura ed Elena Ribigini (Atl. ARCS CUS Perugia), capaci di 1h19’19” e 1h20’58”.

I PERCORSI Tutti i percorsi sono stati concepiti per valorizzare sia la dimensione agonistica sia la partecipazione diffusa, coinvolgendo atleti, appassionati e comunità locali. Il tracciato 2026 della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari si sviluppa lungo i 21,097 km attraversando i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena. Uguale anche per la 10 km la partenza, che sarà di fronte al Museo Ferrari a Maranello e in comune anche alcuni luoghi simbolici che toccheranno nel primo tratto, tra cui il passaggio all’interno dello stabilimento Ferrari, lungo viale Enzo Ferrari, la Pista di Fiorano e il nuovo circuito e-Vortex. Mentre la 10km chiuderà il circuito tornando di fronte al Museo Ferrari di Maranello, la 21 km dopo essersi snodata all’interno della Factory sfreccerà invece attraverso i territori dei vari comuni con un percorso lineare e scorrevole fino all’arrivo in Piazza Roma a Modena. RAI Sport HD si conferma il broadcaster ufficiale. Il primo passaggio in differita sarà martedì 31 marzo ore 18.45. Le repliche da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile.

LA VIABILITÀ Le strade chiuse. In diverse aree sarà vietata la sosta. Comune di Maranello – Dalle ore 8:00 alle 14:00: Via Enzo Ferrari, Attraversamento Via Abetone Inferiore, Rotonda Via Grizzaga, Via Toscana, Via Martinella, Via Vignola, Rotonda Via 8 Marzo, Via 8 Marzo, Rotonda Via Zozi, Via Zozi, Via Nazionale, Viale Vittorio Veneto, Via Fogliano, Via Claudia, Rotonda Via Nazionale-Viale Alfredo Dino Ferrari, Via Michele Alboreto, Via Trebbo Nord, Via Giardini SP3. Dalle ore 6:00 alle 14:00: Via Alfredo Dino Ferrari, Via Nazionale, Via Fornace, Via Tazio Nuvolari. Comune di Fiorano Modenese – Dalle ore 8:00 alle 14:00: Ubersetto – Via Giardini SP3. Dalle ore 6:00 alle 14:00: Via Gilles Villeneuve. Comune di Formigine – Dalle ore 8:00 alle 14:00: Via Giardini Sud SP3, Via Trento e Trieste – Piazza della Repubblica, Via Giardini Nord SP3, Casinalbo – Via Pietro Giardini Nord SP486. Modena – Dalle ore 8:00 alle 14:00: Baggiovara, Via Pietro Giardini Nord, Piazzale del Risorgimento, Corso Canalchiaro, Corso Duomo, Via Emilia centro, Via Luigi Carlo Farini, Largo San Giorgio, Piazza Roma.