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Con la sonorizzazione dal vivo a cura di Orchestra Senzaspine del film muto Il pellegrino (The Pilgrim) diretto da Charlie Chaplin nel 1923 mercoledì prossimo 1 aprile prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La sonorizzazione è realizzata nell’ambito di Biglia Palchi in Pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo affermatosi come strumento-prototipo per nuove coprogettazioni di contenuti musicali inediti, con l’intento di sviluppare modelli di gestione artistica e organizzativa, dando vita a microfestival, appuntamenti ibridi, nuove collaborazioni tra spazi e festival dal respiro internazionale.

L’Orchestra Senzaspine, orchestra sinfonica nata a Bologna nel 2013 composta da giovani e talentuosi musicisti, guidata sul palco dal Maestro Tommaso Ussardi, si cimenterà con The Pilgrim di Charlie Chaplin, opera del regista e attore britannico riscoperta dal grande pubblico grazie ad un attento restauro.

Un evaso (Charlie Chaplin) si spaccia per pastore religioso in un piccolo paese di campagna, ma l’incontro con un vecchio compagno di cella rischierà di mandare a monte il suo travestimento. Il pellegrino fu una violenta satira, acuta e senza esclusione di colpi del bigottismo di frontiera, da cui il nostro Vagabondo, eterno errante sempre in bilico lungo quella linea di confine tra risata e tragedia, si diresse verso quelli che sarebbero stati i più inestimabili capolavori del cineasta forse più grande di sempre.

E-mail auditoriumferrari@gmail.com – www.ater.emr.it

Inizio spettacolo ore 21 – Ingresso unico € 5

Orari biglietteria: il mercoledì dalle 10:00 alle 12:30; negli orari di apertura della cassa per la programmazione cinematografica compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni; il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 19:00.

Vendita online su www.vivaticket.it Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com e al numero 0536 943010