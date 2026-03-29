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“Dire ‘Straordinario’ adesso è anche riduttivo. Non abbiamo parole, infatti, per descrivere questo secondo successo consecutivo di Kimi Antonelli. Da 74 anni, infatti, un pilota italiano non vinceva due Gran premi consecutivi, e poi sei arrivato tu a fare la storia a 19 anni, siamo orgogliosi ed emozionati nel seguire questa tua incredibile ascesa”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni, commentano il secondo successo consecutivo del 19enne bolognese Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1 in Giappone, dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota bolognese della Mercedes, partito dalla pole position, è quindi il nuovo leader della classifica. Terzo posto per la Ferrari di Leclerc.

“Complimenti anche alla Ferrari- concludono- per un altro terzo posto Motor Valley emiliano-romagnola”.