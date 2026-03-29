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È stato un fine settimana indimenticabile, che rimarrà impresso in tutti coloro che hanno dato vita e preso parte alla Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari. Una giornata di grande sport e partecipazione, nella terra dove innovazione e inclusione sono di casa, ha chiuso il weekend dedicato alla passione comune che lega indissolubilmente un territorio agli amanti del running e della velocità, e ha regalato una seconda edizione spettacolare. Con 15mila iscritti complessivi sulle diverse distanze, di cui ben un terzo provenienti dall’estero con 88 nazioni presenti, la Motor Valley emiliana si è trasformata in un palcoscenico internazionale della corsa su strada.

La manifestazione, organizzata da RCS Sports & Events con Ferrari hosting partner e il supporto di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena, ha visto migliaia di persone riunirsi in festa nel Villaggio allestito per sostenere e per correre sulle strade nei luoghi simbolo della Cavallino Rampante.

La gara principale di 21,097 km, partita dal Museo Ferrari di Maranello, ha offerto un percorso unico al mondo con il passaggio all’interno dello stabilimento Ferrari, lungo viale Enzo Ferrari, sulla storica Pista di Fiorano e nel nuovo circuito Ferrari e-Vortex. Un tracciato spettacolare che ha unito sport, storia industriale e identità territoriale per un’esperienza irripetibile, e che ha visto i runner competere per la prima posizione sfrecciando al traguardo nel cuore storico di Piazza Roma a Modena.

RAI Sport HD si conferma il broadcaster ufficiale. Il primo passaggio in differita sarà martedì 31 marzo ore 18.45. Le repliche da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile.

I VINCITORI – UOMINI

Vince la Mezza Maratona d’Italia 2026 Memorial Enzo Ferrari il keniano Dennis Kipruto dopo aver condotto la gara sempre in testa, tagliando il traguardo in 1h00’44”, molto vicino al suo primato personale. “Sono contento della mia gara e della mia vittoria. Speravo di correre più forte, purtroppo il vento contrario mi ha leggermente penalizzato, ma è stato molto emozionante correre da Maranello a Modena”, ha commentato il vincitore Dennis Kipruto.

Piazza d’onore per l’ugandese Alex Kiplangat che cede nella seconda parte di gara e si presenta al traguardo in 1h02’21” e podio completato dal keniano Shadrack Kipngetich Koech in 1h03’05”. Ad una manciata di secondi il primo italiano, quarto assoluto, Thomas D’Este (Assindustria Sport), che migliora il suo precedente personal best di oltre un minuto, presentandosi al traguardo in 1h03’16”. “Sono felice di come ho gestito la gara, ho migliorato il mio primato personale e questo lo devo al mio allenatore, Ruggero Pertile, per me fonte di grande ispirazione”, ha commentato Thomas D’Este.

Sul podio dei primi cinque assoluti anche Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane) che conclude le sue fatiche in 1h03’46”. Ad un solo secondo di distacco, con il crono di 1h03’47” Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto) che conquista, così, il terzo gradino del podio italiano. A completare il podio dei primi cinque italiani assoluti Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels) e Andrea Gargamelli (SEF Stamura Ancona Asd), rispettivamente con i crono di 1h03’54” e 1h04’19”.

I VINCITORI – DONNE

Vittoria senza rivali per la favorita, la keniana Regina Wambui Ndugu che strappa il crono di 1h09’03”. Dietro di lei la campionessa italiana di mezza maratona in carica Sara Bottarelli (Freezone) che termina la sua prova in 1h12’19”.

“Sono soddisfatta della mia prestazione, le gambe girano bene e mi sono divertita. Mi porto a casa la passione delle persone per questi luoghi, per il mito di Ferrari. L’ingresso nel circuito è stato spettacolare, essendo nelle prime fasi di gara ho avuto anche la concentrazione per guardarmi intorno e godermelo”, il commento di Sara Bottarelli.

Sul terzo gradino del podio l’azzurra di cross Melissa Fracassini (Atl. ARCS Cus Perugia), al traguardo in 1h13’21”. Sono le sue compagne di squadra, le gemelle Laura ed Elena Ribigini a completare la classifica delle prime cinque assolute, rispettivamente con i crono di 1h14’07” e 1h14’30”. Premiata anche l’azzurra di trail Alice Gaggi (ASD La Recastello), che, tagliando il traguardo in 1h15’21”, conquista la quinta posizione italiana.

I VINCITORI – FISPES

Prima donna italiana sul traguardo di Piazza Roma a Modena è stata Rita Cuccuru, vincitrice della categoria FISPES per il secondo anno consecutivo. L’atleta paralimpica a Tokyo 2020, oro mondiale, oro europeo, e triatleta si è aggiudicata la vittoria in 1h01’02”, consolidando quella dello scorso anno. È stata dura a causa del forte vento in partenza però la gara è andata bene, molto emozionante, è sempre bellissimo vincere qui, la mia seconda casa. Sono soddisfatta del mio crono, oggi è stato un ottimo allenamento in vista della Maratona di Londra alla quale mi sto preparando da diverso tempo percorrendo circa 90 km a settimana, al termine della mia giornata lavorativa”.

Primo tra gli uomini vince Giuseppe Gabriele Terzano in 1h30’54”, a seguire Giovanni Pili D’Ottavio in 1h33’02”. Quarto Meti Osaj in 1h33’17”, quinto Fabio Poggi in 1h39’05”.

In calce la cronaca della gara e la classifica.

Tutti i risultati al link https://www.endu.net/it/events/half-marathon-memorial-enzo-ferrari/results

UNA FESTA PER TUTTO IL TERRITORIO

La Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari non è stata soltanto una gara di alto livello agonistico, sotto egida FIDAL e FISPES, ma anche una grande festa del territorio che ha coinvolto migliaia di persone lungo l’intero weekend.

Si è svolta ieri anche la Family Run di 5 km: 4000 partecipanti in un lungo corteo colorato che ha festeggiato prima attraversando le vie dello stabilimento storico del Cavallino Rampante e poi provato le esperienze del Villaggio della Mezza Maratona d’Italia, punto di incontro per runner, famiglie e appassionati.

Le strade dei quattro Comuni attraversati dal percorso sono state animate da pubblico, volontari e associazioni sportive.

NUMERI E CURIOSITA’ SUGLI ISCRITTI

Numeri importanti quelli registrati in termini di iscrizioni con runner provenienti da tutta Italia e dall’estero: 15.000 iscritti nelle tre distanze, di cui il 32% runner stranieri, per un totale di 88 nazioni, tra cui le più rappresentate sono Inghilterra, Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Slovacchia.

Il più giovane runner è Michael Obermüller, nato nel 2008, mentre quello più adulto è Luigi Simoni, classe 1946. Saranno 1878 iscritti a correre per la prima volta una 21 km.

Passando alla 10 km con 3500 iscritti il 29% è rappresentato da stranieri. Numerose le donne che costituiscono il 44% del totale.

Oltre 350 volontari, oltre ottanta associazioni sportive e realtà del terzo settore coinvolte dal Coordinamento Podistico Modenese.

Cronaca Half Marathon élite runner

Al primo rilevamento cronometrico (10 Km) sono il keniano Dennis Kipruto e l’ugandese Alex Kiplangat a transitare in testa con il crono di 29’19” seguiti, ad un soffio, dal keniano Shadrack Kipngetich Koech, in 29’24”. Primo per la compagine azzurra Thomas D’Este in 30’15”, Giuseppe Gravante, Patrick Francia, Andrea Gargamelli, Nicolò Bedini e Amorin Gerbeti subito dietro in 30’32”.

Al femminile, senza rivali la keniana Regina Wambui Ndugu che al km 10 ha fa segnare il crono di 32’28”. Dietro di lei la campionessa italiana di mezza maratona in carica Sara Bottarelli che transita in 33’58”. Più staccate le portacolori nazionali Alice Gaggi, Melissa Fracassini e le gemelle Ribigini.

Cronaca gara – FISPES

Partenza qualche minuto prima delle 9.30 per gli atleti FISPES che hanno sfrecciato lungo il percorso di gara, tra il tifo e la festa che li hanno accompagnati al traguardo.

La prima a transitare è stata l’atleta sarda Rita Cuccuru, che ha fatto segnare il crono di 30’45” al passaggio dei 10 km.

Classifica assoluta maschile

Dennis Kipruto 1h00:44

Alex Kiplangat 1h02:21

Shadrack Kipngetich Koech 1h03:05

Thomas D’Este (Assindustria Sport) 1h03:16

Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane) 1h03:46

Classifica assoluta femminile

Regina Wambui Ndugu 1h09:03

Sara Bottarelli (Freezone) 1h12:19.

Melissa Fracassini (Atl. ARCS Cus Perugia) 1h13:21

Laura Ribigini (Atl. ARCS Cus Perugia) 1h14:07

Elena Ribigini 1h14:30

Classifica FISPES maschile

Giuseppe Gabriele Terzano 1h30:54

Giovanni Pili D’Ottavio 1h33:02

Meti Osaj 1h33:17

Fabio Poggi 1h39:05

Classifica FISPES femminile

Rita Cuccuru 1h01:02

Classifica maschile italiani

Thomas D’Este (Assindustria Sport) 1h03:16

Nicolò Bedini (GP Parco Alpi Apuane) 1h03:46

Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto) 1h03:47

Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels) 1h03:54

Andrea Gargamelli (SEF Stamura Ancona Asd) 1h04:19

Classifica femminile italiane

Sara Bottarelli (Freezone) 1h12:19

Melissa Fracassini (Atl. ARCS Cus Perugia) 1h13:21

Laura Ribigini (Atl. ARCS Cus Perugia) 1h14:07

Elena Ribigini 1h14:30

Alice Gaggi (ASD La Recastello) 1h15:21

SPORT, TERRITORIO E PROGETTO SOCIALE

La Mezza Maratona d’Italia Memorial – Enzo Ferrari conferma anche il proprio valore sociale per un impatto positivo di lungo periodo e sosterrà interventi per rendere lo sport sempre più accessibile a tutti nei Comuni attraversati dalla gara: Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà destinato alla riqualificazione di strutture sportive e scolastiche.

A Maranello gli interventi interessano le scuole “Galilei-Ferrari” e “Stradi” con il rinnovo degli spazi per atletica e calcio; a Fiorano Modenese, il progetto prevede la riqualificazione del campo da basket e la realizzazione di un nuovo campo da calcetto al centro sportivo Menotti di Spezzano; Formigine vede riqualificata la palestra di Colombaro, con nuovi impianti sportivi a supporto delle attività di calcio e volley; infine Modena programma il rinnovo delle tre palestre delle scuole “Gramsci”, “Palestrina” e “Buon Pastore” con la sostituzione delle pavimentazioni sportive.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events: “La nostra prima Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari è andata oltre le aspettative, con tantissimi partecipanti per tutte le distanze in un lungo week end di festa e sport. Importante è stata la presenza di atleti internazionali, con ben 88 nazioni rappresentate, richiamati dalla bellezza dei luoghi e dalla fama di un nome celebrato in tutto il mondo come Ferrari. Posso affermare con orgoglio che questa gara è oggi tra le più belle mezze maratone d’Italia”.

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello: “Per Maranello è stata soprattutto una grande festa dello sport, incorniciata dalla magia dei luoghi più iconici del mito Ferrari. L’intera città e tutta la comunità locale, al fianco dei partner organizzatori, hanno dato il massimo per accogliere al meglio le migliaia di atleti e visitatori che hanno partecipato all’evento. La Family Run di ieri, che ha visto protagoniste tante famiglie e moltissimi bambini, ha creato fin da subito un’atmosfera unica, che poi si è protratta per tutto il fine settimana avvolgendo anche le gare di questa mattina. Esperienze così stimolanti rappresentano una vetrina importante per un territorio e promuovono quei sani valori dello sport in cui Maranello continua a credere con passione”.

Elisa Parenti, Sindaca di Formigine: “Questa manifestazione non è solo una straordinaria vetrina internazionale, ma l’incarnazione dei valori di sport, territorio e sani stili di vita che cerchiamo di promuovere quotidianamente.

Vedere migliaia di runner attraversare Formigine è un’emozione che unisce la comunità nel segno del benessere. È inoltre fondamentale sottolineare la valenza sociale dell’iniziativa: la quota del ricavato destinata al nostro Comune sarà investita nella riqualificazione della palestra di Colombaro, un presidio sportivo essenziale per i giovani dell’intera frazione e non solo. Grazie, come sempre, all’organizzatore RCS Sports & Events e a Ferrari, hosting partner dell’iniziativa”.

Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese: “È stato un immenso orgoglio e piacere vedere questa folla di appassionati ed atleti riversarsi in alcuni luoghi simbolo del territorio, tra cui il nuovo circuito Vortex di Fiorano, in un clima di festa, sport e solidarietà. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa”.

Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena: “Questa seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia conferma il successo di una grande idea: unire la corsa alla passione per i motori e per il mito di Enzo Ferrari proprio nel suo territorio e nei suoi luoghi, così evocativi e amati in tutto il mondo. Un’intuizione potente che si è tradotta in un appuntamento di successo avviato a diventare una tradizione attesa dagli appassionati e segnata nei calendari annuali delle corse. Ringrazio quindi l’organizzazione perché la Mezza Maratona è una macchina sicuramente complessa che coinvolge più comuni e dà modo alle nostre città di avere un altro canale per farsi conoscere nel mondo. Allo stesso modo il grazie va ai nostri agenti di Polizia Locale, a tutte le forze dell’ordine impegnate, ai volontari per l’emergenza. Infine un ringraziamento alla responsabilità sociale dimostrata dagli organizzatori attraverso il sostegno alla comunità che si tradurrà nella sostituzione della pavimentazione sportiva in tre palestre di scuole elementari modenesi che abbiamo individuato per abbracciare tutta la città”.

Martina Fogagnolo, Marketing Manager Brooks Italia: “Siamo soddisfatti dei risultati, è stata un’edizione che ha superato ogni nostra aspettativa in termini di partecipazione, senso di community e performance. Anche quest’anno abbiamo corso insieme a tutti i partecipanti e non solo, sia con i nostri ultimi prodotti che con le attività.”