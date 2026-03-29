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Oggi, 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, si è rinnovato al Policlinico di Modena l’appuntamento con “Pasqua per un Bambino”, la tradizionale iniziativa promossa da Motopinguino Avis di Modena, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. Come da tradizione, decine di centaure e centauri in sella alle loro moto hanno raggiunto l’ospedale per portare uova di Pasqua e un momento di festa ai bambini ricoverati nei reparti di Chirurgia Pediatrica (diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli alla guida anche del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU), Pediatria e Oncoematologia Pediatrica (dirette dalla Professoressa Barbara Predieri).

La tappa modenese rappresenta il momento conclusivo di un fine settimana all’insegna della solidarietà: nella giornata di sabato, infatti, i motociclisti hanno fatto visita all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e a quello di Legnago, portando il loro messaggio di vicinanza anche in altre realtà ospedaliere emiliane e venete.

La mattinata si è aperta con il ritrovo dei motociclisti all’esterno del Policlinico, dove è stato allestito un gazebo per una merenda conviviale. A seguire, il gruppo ha fatto ingresso nei reparti per la consegna delle uova di cioccolato, regalando sorrisi e un momento di leggerezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

I motociclisti, guidati dal presidente Luca Candini, sono stati accolti dal Dottor Giovanni Palazzi, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, e dalla Dottoressa Simona Filomena Madeo per la Pediatria. Presente anche la Dottoressa Rita Minozzi, centaura e coordinatrice della Geriatria e Disturbi Cognitivi e Demenza dell’Ausl di Modena.

«Il Motopinguino è una garanzia – ha sottolineato Giovanni Palazzi – sappiamo che la Domenica delle Palme loro ci sono: sono amici che portano gioia, movimento e solidarietà nei nostri reparti. La loro visita è un momento importantissimo, perché riesce a regalare un sorriso ai bambini ricoverati proprio nei giorni che precedono la Pasqua».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che Motopinguino porta avanti da anni su tutto il territorio emiliano, unendo la passione per le due ruote alla promozione della donazione e al sostegno concreto agli ospedali: «Siamo al quindicesimo anno di questo evento – ha spiegato il presidente Luca Candini – uniamo la passione per la moto e il volontariato per raccogliere fondi destinati all’acquisto di attrezzature e supporti per gli ospedali. Tutto quello che raccogliamo viene reinvestito: le spese organizzative le sosteniamo noi, così ogni contributo va direttamente a beneficio delle strutture sanitarie».

Candini ha ricordato anche l’impegno concreto a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: «Con i fondi raccolti lo scorso anno abbiamo acquistato arredi destinati a una sala bianca che verrà utilizzata al Policlinico. È il nostro modo per lasciare un segno tangibile, oltre alla giornata di festa», conclude il presidente di Motopinguino.