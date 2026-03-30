<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Ha preso il via negli scorsi giorni il programma di manutenzione e cura del territorio, in particolare per quanto riguarda gli sfalci del verde pubblico, pensato per rispondere in modo puntuale alle diverse esigenze della comunità. Un impegno concreto, che potrà essere modulato nel tempo: le attività, infatti, proseguiranno a seconda delle necessità, fino a quando sarà opportuno garantire condizioni adeguate di sicurezza, decoro e funzionalità degli spazi pubblici.

L’investimento complessivo previsto è pari a 165mila euro: il piano è partito dai cimiteri comunali per poi estendersi progressivamente agli edifici scolastici e, successivamente, all’intero territorio comunale. Un percorso organizzato per priorità, che consente di intervenire prima nei luoghi più sensibili e frequentati, per poi raggiungere in tempi rapidi tutte le aree della città. L’obiettivo è chiaro: nell’arco di un mese completare un ciclo di interventi diffuso su tutto il territorio di Soliera, assicurando risposte rapide e visibili ai bisogni dei cittadini.

«Si tratta di un investimento importante, che dimostra l’attenzione costante verso la qualità degli spazi pubblici e dei servizi. Partiamo dai cimiteri e dalle scuole, luoghi centrali per la nostra comunità, ma l’impegno è quello di arrivare in tempi brevi in ogni zona di Soliera, con interventi puntuali e concreti», sottolinea la sindaca di Soliera, Caterina Bagni.