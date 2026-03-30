<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si è svolta oggi la cerimonia per ricordare Armando Mazzoli, Primo Biagini ed Emanuele Giovanelli, i tre caduti bolognesi della strage al Poligono di Tiro di Cibeno del 12 luglio 1944, dove le SS fucilarono 67 internati prelevati dal Campo di polizia e transito di Fossoli.

Davanti all’abitazione di ognuna delle vittime è stata posata una pietra d’inciampo, realizzata dall’artista Gunter Demnig.

In via Rimesse 12 è stata deposta la pietra d’inciampo dedicata ad Armando Mazzoli. Erano presenti l’assessore Daniele Ara, il presidente del Quartiere San Donato-San Vitale Andrea Serra, la presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni e la classe 3E della scuola secondaria di primo grado Jacopo della Quercia.

In via Francesco Rocchi è stata deposta la pietra d’inciampo dedicata a Primo Biagini. Erano presenti l’assessore Daniele Ara, il presidente del Quartiere San Donato-San Vitale Andrea Serra, la presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni e la classe 1B della scuola secondaria di primo grado Guido Reni.

Infine, in viale Oriani 26, è stata deposta la pietra d’inciampo dedicata a Emanuele Giovanelli. Erano presenti l’assessore Daniele Ara, la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole, la presidente della Fondazione Fossoli Manuela Ghizzoni e una classe dell’Istituto Comprensivo 21.

L’iniziativa fa parte del progetto Pietre d’Inciampo per i 67 martiri di Fossoli ed è promossa dalla Fondazione Fossoli di Carpi e Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati).