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I 12 anni alla guida ininterrotta dell’associazione nazionale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione ANBI gli ultimi 5 alla presidenza di ANBI Emilia Romagna e dal 2011 del Consorzio di bonifica Burana, hanno consentito all’imprenditore agricolo Francesco Vincenzi, 47enne di Mirandola, già presidente di Coldiretti Modena, non solo di conoscere in modo approfondito le singole realtà territoriali del nostro paese e dell’Emilia Romagna, ma gli hanno regalato, oltre a proficue relazioni istituzionali e professionali nazionali ed internazionali, una visione globale e dettagliata della gestione, delle necessità e delle normative riguardanti la risorsa idrica su scala molto più ampia.

Un background di competenze prezioso, diversificato e aggiornato che, in tempo di mutamento del clima e di molteplici criticità bisognose di risposte adeguate, rappresenta, senza dubbio, un valore aggiunto e che consentirà a Vincenzi di dare le linee guida all’associazione regionale (che unisce e rappresenta le 8 bonifiche dell’Emilia Romagna più il Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo) anche per il prossimo mandato (2026-2030). L’elezione di Vincenzi alla presidenza di ANBI Emilia Romagna è arrivata stamane per acclamazione all’unanimità dei votanti, presso la sede di via Masi a Bologna, al termine del voto espresso dall’Assemblea dei Soci alla quale hanno preso parte i presidenti dei Consorzi di bonifica di Primo grado: Piacenza, Bonifica Parmense, Emilia Centrale, Burana, Renana, Pianura di Ferrara, Romagna, Romagna Occidentale, di Secondo grado Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo e i due Consorzi minori Consorzio Ronchi di Soarza e San Giuliano (Pc) e Consorzio fondiario Canale dei Molini di Imola e Massalombarda (Bo). Nel corso dell’incontro sono stati eletti sempre con voto unanime degli associati anche i due vice-presidenti di ANBI ER: Valentina Borghi presidente del Consorzio di Bonifica Renana e Stefano Francia presidente del Consorzio di Bonifica Romagna.